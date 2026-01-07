Un helicóptero privado Robinson R44 se estrelló en una base turística de la región de Perm, luego de impactar con los cables de una tirolesa, provocando la muerte del piloto y de un pasajero que se encontraban a bordo.

El accidente ocurrió durante un vuelo a baja altura, cuando la aeronave avanzaba sobre el complejo turístico sin advertir la presencia de la estructura.

Un video de 22 segundos, que circula en redes sociales, muestra el momento en que el helicóptero se desplaza con normalidad y, segundos después, colisiona con la tirolesa, perdiendo el control hasta impactar violentamente contra el suelo.

Tras el siniestro, las autoridades ordenaron el cierre temporal del complejo turístico, mientras equipos de emergencia y seguridad acordonaron la zona. La Fiscalía local abrió una investigación para determinar las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades, incluyendo la señalización de obstáculos aéreos y el cumplimiento de las normas de seguridad.

A continuación, el video:

