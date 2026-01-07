TEMAS DE HOY:
Policial

“La citó con engaños”: Soldado aprehendido por presunta trata y abuso de una menor en Santa Cruz

Según la madre de la menor, el acusado contactó a su hija mediante redes sociales y la citó con engaños en un mercado, prometiéndole que irían al zoológico. 

Charles Muñoz Flores

07/01/2026 15:11

Soldado aprehendido por presunta trata y abuso de una menor en Santa Cruz. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió a un soldado y al responsable de una agencia de empleos, presuntamente involucrados en el delito de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual. La víctima, una adolescente de 14 años, fue captada a través de Instagram y posteriormente abusada tras ser llevada a un negocio de comida rápida por uno de los detenidos.

Engaño a través de redes sociales

Según la madre de la menor, el soldado contactó a su hija mediante Instagram y la citó con engaños en el mercado Ramafa, prometiéndole que irían al zoológico. “El día viernes mi hija, este soldado, la citó con engaño. Le dijo: ‘vamos al zoológico’, así nomás”, señaló la mujer.

La adolescente, confiada, accedió a la invitación y fue trasladada a un alojamiento donde se habría concretado el abuso. Al día siguiente, la menor fue enviada al responsable de la agencia de empleo, quien, según la familia, actuó como cómplice del soldado.

Amenazas y abuso

La madre denunció que el soldado continuó con los actos de violencia sexual en la casa de un familiar de la menor.

“Una vez que la lleva ahí, ahí es donde él procede a violarla, amenazándola que iba a hacer dar de baja a su tío. Está aprehendido el soldado que abusó y el chico que la mandó a trabajar, que es amigo del soldado, que es cómplice”, relató la madre.

La familia exige justicia y pide que ambos acusados reciban la máxima sanción legal. “Yo quiero que sea de justicia contra todo lo que le ha hecho eso a mi hija. Porque ellos también son cómplices, los de la agencia y las dueñas también, como van a mandar a trabajarla a ella. Me da rabia, impotencia, la verdad no puede hacer mucho, yo no sé de estos papeleos”, agregó.

