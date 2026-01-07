“Le hemos encontrado flotando”: menor de seis años muere al caer en un pozo séptico en Montero

Un menor de seis años perdió la vida luego de caer en una cámara séptica en el barrio Jesús de Nazaret, en el municipio de Montero, Santa Cruz.

La tragedia ocurrió, cuando el niño desapareció del domicilio familiar sin que sus parientes se percataran de su salida.

La hermana del menor relató los momentos previos al accidente: “A las doce estábamos aquí comiendo felices con mi hermanito. Él terminó rápido de comer y se fue, después no nos dijo nada. Pensamos que estaba por la calle y lo buscamos día y noche con mi mamá”.

El hallazgo ocurrió a primeras horas de este miércoles.

“A las cinco de la mañana le hemos encontrado flotando”, señaló la hermana.

Los familiares y vecinos velan al niño, que fue encontrado sin vida en la cámara séptica. Además, confirmaron que se le dará cristiana sepultura esta tarde en el municipio de Montero.

