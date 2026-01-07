Detención preventiva para chofer acusado de atropellar y matar a un motociclista en Santa Cruz

La Justicia determinó la detención preventiva por 90 días para el chofer de un micro acusado de atropellar y causar la muerte de un joven motociclista. El imputado deberá cumplir la medida en el penal de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mientras continúan las investigaciones del caso.

La fiscal asignada, Beyby Contreras, informó que la decisión judicial responde a la necesidad de completar varios actos investigativos pendientes.

“Se le dio detención preventiva por 90 días eso determinó el juez, mientras se sigue la investigación, toda vez que faltan más declaraciones, actos investigativos y declaraciones de más testigos”, señaló.

Contreras explicó además que, según la declaración de un testigo, el conductor del micro habría estado con aliento alcohólico al momento del hecho. Sin embargo, precisó que no se pudo realizar el alcotest, debido a que el imputado se presentó ante el Ministerio Público cinco días después del accidente.

“No nos dio tiempo para hacer el alcotest, pero según el testigo, el chofer se encontraba en estado de ebriedad”, agregó la fiscal.

Durante la audiencia cautelar, el acusado se acogió a su derecho al silencio, mientras que su abogado asumió la defensa técnica. Pese a ello, el chofer expresó un mensaje dirigido a la familia de la víctima.

“Pedirle perdón a la familia y a Dios, a mi padre, a mi madre”, manifestó.

Mira la programación en Red Uno Play