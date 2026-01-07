Dolor y luto por tres hermanitas que murieron intoxicadas por inhalación de humo en Montero

Una profunda consternación se vive en el municipio de Montero, donde este miércoles son velados los cuerpos de tres hermanitas de 6, 4 y 2 años que perdieron la vida tras inhalar humo producto de un incendio registrado en su vivienda. Según el relato de familiares, las menores se encontraban dormidas cuando una vela encendida para iluminar el ambiente generó una acumulación de humo que terminó asfixiándolas.

El hecho ocurrió mientras la madre de las niñas había salido a trabajar. Al no haber adultos en el domicilio, la emergencia no pudo ser advertida a tiempo. Fueron los vecinos quienes, al percatarse de que salía humo por las ventanas, acudieron de inmediato para brindar auxilio.

“Habían prendido una vela en la mesa y con el humo nomás se asfixiaron. Cuando llegaron ya no tenían vida las niñas”, relató la tía de las menores en contacto con Notivisión de Red Uno. Según explicó, las tres se encontraban durmiendo juntas en la cama y no se escucharon gritos de auxilio.

Los vecinos trasladaron a las pequeñas hasta un centro hospitalario; sin embargo, los médicos confirmaron que ya no presentaban signos vitales. La familia atraviesa una situación económica precaria, ya que la madre criaba sola a sus hijas tras el abandono del padre, quien hasta el momento no se habría hecho presente.

La mayor de las niñas, de 6 años, se había graduado recientemente del kínder el pasado 10 de diciembre, mientras que la menor de 4 años cursaba el pre kínder. Sus familiares las recuerdan como alegres y cariñosas.

Los restos de las tres menores serán sepultados este jueves, a la espera de la llegada de otros familiares.

