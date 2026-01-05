El nuevo álbum de Taylor Swift sigue dominando el Billboard

Taylor Swift continúa consolidando su lugar como una de las artistas más influyentes de la música internacional. Su más reciente álbum, The Life of a Showgirl, se mantiene en el primer puesto del ranking Billboard 200, donde ya acumula 12 semanas no consecutivas, liderando la lista de los discos más escuchados en Estados Unidos.

Con este logro, el álbum se convierte en el segundo trabajo de Swift con mayor permanencia en el número uno, superando a producciones emblemáticas como 1989 y Fearless, que alcanzaron 11 semanas en la cima. Solo The Tortured Poets Department, lanzado en 2024, logró un récord mayor al permanecer 17 semanas en el primer lugar entre los discos de la cantante.

El top 10 del último Billboard 200 también tuvo nuevos ingresos. El álbum DINASTÍA, de Peso Pluma junto a Tito Double P, debutó en el puesto seis, marcando el tercer top 10 para Peso Pluma y el primero para su colaborador. El ranking se elabora con base en el consumo semanal de música en Estados Unidos, incluyendo ventas físicas, descargas digitales y reproducciones en plataformas de streaming, según datos de Luminate.

Más allá de los escenarios y los rankings, Taylor Swift también fue noticia por su faceta solidaria. En las últimas semanas de 2025, se conoció que la artista realizó una donación de un millón de dólares a la Asociación Estadounidense del Corazón, en honor a su padre, Scott Swift, quien fue sometido a una cirugía cardíaca a comienzos del año. Su padre fue intervenido mediante un quintuple bypass, procedimiento del que la artista habló públicamente en una entrevista televisiva.

