El incremento de la Renta Dignidad se cancelará a fines de enero; conozca todos los detalles

Alberto Bonadona, director del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), anunció que el incremento de la Renta Dignidad se hará efectivo a fines del mes de enero y alcanza a cerca de un millón de familias beneficiadas. 

Juan Marcelo Gonzáles

06/01/2026 17:46

Foto: Billetes de cien bolivianos (Internet)
La Paz

Alberto Bonadona, director del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), anunció que el incremento de la Renta Dignidad se hará efectivo a fines del mes de enero y alcanzará a un millón de beneficiados.

El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Gustavo Blacutt, anunció que estas medidas están contempladas en el Decreto Supremo 5503 de Emergencia Económica Nacional, donde se incrementa el monto de Bs 350 a Bs 500.

Las autoridades resaltaron que el pago de la Renta Dignidad, que en inicio fue de Bs 350 para las personas que no reciben otro tipo de beneficios, subirá a Bs 500, lo que significa cerca del 40% del universo de quienes perciben la renta.

Este incremento, según el decreto 5503, tiene una vigencia de hasta doce meses, con posibilidad de poder ser ampliado hasta por un año más cumplido el plazo.

 

