Máximo Mamani: El talento que deja Argentina para defender a 'la Verde' y reforzar a Always Ready

Máximo Mamani aterrizó ayer en suelo boliviano para dar inicio a una etapa crucial en su prometedora carrera profesional. El futbolista nacido en Argentina y de abuelo boliviano ya gestiona su nacionalización con el objetivo inmediato de integrarse a la selección boliviana para el repechaje del Mundial e integrar las filas del equipo Always Ready.

La documentación necesaria para su nacionalización presenta avances significativos y se espera que el proceso culmine este mismo viernes. Mañana viajará a Cochabamba con su padre, Sebastián Mamani, para completar los trámites legales de identidad.

Su incorporación a Always Ready representa un movimiento estratégico para el club alteño, que busca fortalecer su plantilla con miras a la próxima temporada. El jugador expresó su profunda ilusión por vestir la camiseta del equipo "Millonario" y debutar en los próximos amistosos de la escuadra nacional.

Formado en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, Mamani trae consigo una disciplina competitiva forjada junto a figuras emergentes del fútbol argentino. Pese a las dificultades iniciales con la altitud, el joven deportista se muestra optimista y enfocado en alcanzar su máximo potencial físico en El Alto.

La pretemporada del equipo comenzará oficialmente este domingo con el plantel completo enfocado en luchar por títulos importantes. Bajo una fuerte convicción personal, Mamani confía en que este año será el punto de inflexión definitivo para su trayectoria en el balompié internacional.

