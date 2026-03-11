TEMAS DE HOY:
Deportes

Bolivia se enfoca en la victoria: entrena con la mira en Trinidad y Tobago y el sueño del Mundial

La selección nacional intensifica sus prácticas en Santa Cruz con la mente puesta en el amistoso de este domingo y el trascendental repechaje contra Surinam.

Martin Suarez Vargas

11/03/2026 15:54

Guillermo Viscarra y Lucas Macazaga en intenso entrenamiento con la selección boliviana. Foto: La Verde.
Santa Cruz, Bolivia.

La "Verde" cumplió su segundo día de trabajo de campo en un clima de alta exigencia y optimismo. Bajo la consigna de entregar "alma, vida y corazón", el grupo busca su mejor forma física y futbolística para afrontar los desafíos inmediatos: primero, el duelo ante Trinidad y Tobago en casa, y posteriormente, el viaje a Monterrey para buscar la clasificación ante Surinam.

Fernando Nava, extremo del conjunto nacional, destacó el buen ambiente que se vive en la concentración: 

"La expectativa está al 100%. Anímicamente estamos muy bien; siempre es bueno estar en la selección y nos preparamos de la mejor manera para lo que viene", afirmó, subrayando que el objetivo del domingo es reivindicarse ante el público cruceño en el estadio Tahuichi Aguilera.

Por su parte, Moisés Villarroel se refirió a la incertidumbre que rodea la posible salida de Irán del Mundial 2026, lo que podría alterar el cuadro del repechaje en favor de Irak y cambiar el estatus del partido contra Surinam a una semifinal. 

"Nosotros no podemos cambiar la mentalidad; ya verá la FIFA qué decide. Estamos enfocados en lo que tenemos hoy: primero el amistoso y luego Surinam", sentenció el volante.

El equipo nacional espera recuperar la confianza de su hinchada este domingo a las 16:00 horas, dejando atrás la derrota frente a México y enfocándose plenamente en el camino hacia la Copa del Mundo.

