YPFB recolecta documentación de Botrading en Paraguay para análisis en Bolivia

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, informó desde Paraguay que este miércoles se realizó una inspección en las oficinas de la empresa Botrading, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la compra y venta de combustibles.

La autoridad explicó que el procedimiento se llevó adelante junto a un equipo conformado por auditores, contadores y abogados, quienes revisaron documentación relacionada con las operaciones financieras de la empresa.

“Hay cajas y carpetas que estamos llevando al país para ponerlas a disposición de las autoridades que investigan este caso y, lo más importante, la revisión de los extractos de cuentas, pagos y el uso de recursos”, señaló Akly.

El presidente de YPFB también aseguró que, pese a las investigaciones en curso, la provisión de combustibles en el país se encuentra garantizada.

Indicó que se incrementaron los volúmenes de almacenamiento y que en algunas regiones del país existe hasta nueve días de provisión asegurada.

Asimismo, explicó que se avanza en dos etapas en la implementación de aditivos en los combustibles. La primera consiste en la distribución de gasolina con aditivos bajo supervisión de especialistas internacionales.

La segunda etapa contempla la incorporación de estabilizantes en los tanques de almacenamiento, una práctica que, según indicó, se basa en experiencias internacionales para mejorar la calidad y conservación del combustible.

Mira la programación en Red Uno Play