Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentan a su cuarto hijo

La pareja conformada por el cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova compartió la primera imagen pública de sus cuatro hijos, tras convertirse en una familia de seis.

La fotografía, publicada el sábado 27 de diciembre en Instagram, muestra a los mellizos Lucy y Nicholas, de 8 años, y a su hermana Mary, de 5, rodeando con ternura al recién nacido.

El bebé, que llegó al mundo el 17 de diciembre, aparece en el centro de la imagen aparentemente dormido, mientras sus hermanos lo observan con gestos de cariño.

Anna Kournikova acompañó la publicación con un breve mensaje: “Mis rayos de sol”. Hasta el momento, la pareja no ha revelado el nombre ni el sexo del cuarto hijo, manteniendo la discreción que caracteriza su relación desde sus inicios.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están juntos desde 2001, cuando se conocieron durante la grabación del videoclip de “Escape”. Desde entonces, han construido una relación sólida y de bajo perfil, con escasas apariciones públicas y limitadas declaraciones sobre su vida personal.

