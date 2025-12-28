Imani Smith, exestrella de 'El Rey León', muere víctima de un ataque de su pareja

La comunidad de Broadway está de luto tras confirmarse el asesinato de Imani Smith, quien interpretó a Young Nala en la producción de Disney “El Rey León”. La joven actriz de 26 años falleció el pasado 21 de diciembre luego de ser atacada con un arma blanca en una vivienda de Edison, Nueva Jersey.

Al llegar al lugar de los hechos, la policía encontró a la víctima con múltiples heridas y procedió a su traslado inmediato a un hospital cercano. Lamentablemente, Smith no logró sobrevivir a la gravedad de las lesiones, dejando a un hijo de apenas tres años.

El agresor, identificado como Jordan D. Jackson Small de 35 años, ya ha sido arrestado y enfrenta graves cargos por homicidio y poner en peligro a un menor. Actualmente, el sospechoso permanece en el Centro Correccional mientras los abuelos del niño asumen la crianza del pequeño.

