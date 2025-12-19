Punto para Brad Pitt: la Justicia obliga a Angelina Jolie a entregar mensajes privados

La prolongada disputa legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie por la propiedad y gestión del viñedo Château Miraval, ubicado en el sur de Francia, sumó un nuevo capítulo que favorece al actor. En las últimas horas, un juez ordenó que Jolie entregue correos electrónicos y mensajes privados relacionados con la venta de su participación en el negocio, una decisión que podría ser clave para el avance del caso.

Según la resolución judicial, la actriz deberá facilitar las comunicaciones solicitadas en un plazo de 45 días. De acuerdo con documentos presentados ante la Justicia, estos mensajes podrían arrojar luz sobre las verdaderas intenciones de Jolie al concretar la operación.

Fuentes cercanas al proceso sostienen que los correos demostrarían que la actriz “no fue transparente desde el inicio” respecto a la venta de su parte del viñedo. Château Miraval, adquirido por la pareja en 2008 y escenario de su boda en 2014, estaba destinado —según consta en los expedientes— a convertirse en un proyecto familiar y empresarial conjunto.

El origen del conflicto

La disputa se remonta a 2021, cuando Angelina Jolie vendió su participación en el viñedo al grupo Stoli, una operación que Brad Pitt considera ilegal. El actor asegura que ambos habían acordado no vender sus acciones sin el consentimiento del otro, compromiso que —según su versión— Jolie incumplió.

En febrero de 2022, Pitt inició acciones legales para anular la venta y reclamó una compensación económica, además del pago de los costos judiciales.

La batalla legal se intensifica

En octubre del año pasado, Pitt solicitó formalmente que Jolie entregara las comunicaciones mantenidas con su gestor empresarial Terry Bird, sus publicistas Chloe Dalton y Arminka Helic, así como con dos asesores financieros.

El actor sostiene que estos intercambios, especialmente los mantenidos con Bird, son clave para esclarecer los términos reales de la venta al grupo Stoli. En documentos judiciales, Jolie reconoció que Bird “la ayudó a identificar cuestiones adicionales sobre las que buscar asesoramiento”.

La defensa de Pitt argumenta que estas conversaciones no están protegidas por el privilegio abogado-cliente, ya que se trataría de “sesiones de intercambio de ideas entre personas que no son abogados”, por lo que deben formar parte del proceso de descubrimiento de pruebas.

Hasta ahora, según Pitt, Jolie solo habría entregado un correo interno que menciona los términos de la operación, algo que considera insuficiente para esclarecer los hechos.

La postura de Angelina Jolie

Por su parte, la actriz se opuso a entregar los mensajes, alegando que se trata de comunicaciones protegidas por el privilegio legal. Tras conocerse la decisión judicial, su abogado, Paul Murphy, expresó su desacuerdo con el fallo.

“La decisión del tribunal viola la ley de privilegio de California, socava el derecho fundamental de la señora Jolie a un juicio justo y representa una nueva manifestación del esfuerzo del señor Pitt por acosarla y controlarla. Vamos a recurrir”, afirmó el letrado.

Un conflicto que no se apaga

La relación entre Pitt y Jolie, que comenzó en 2004 durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith, ha estado marcada por múltiples litigios desde su separación en 2016. Aunque fueron declarados legalmente solteros en 2019 y su divorcio se formalizó en 2024, el conflicto por Château Miraval sigue siendo el principal foco de enfrentamiento.

En junio de 2022, Pitt acusó públicamente a Jolie de intentar perjudicarlo al vender su parte a una empresa vinculada al empresario ruso Yuri Shefler. La defensa de la actriz, en tanto, sostiene que las demandas buscan invadir su privacidad y prolongar el hostigamiento judicial.

La orden que obliga a Angelina Jolie a entregar sus mensajes privados marca un avance significativo para la estrategia legal de Brad Pitt y podría aportar nuevos elementos a un caso que continúa generando tensión dentro y fuera de los tribunales.

