TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Santa Cruz Luis Arce Triple crimen Abapó

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Mi Teleférico extiende su horario hasta las 23:00 por el paro de transporte

La empresa estatal también incrementó el número de cabinas y reforzó el personal en estaciones.

Silvia Sanchez

19/12/2025 10:39

Foto Ministerio de Obras Públicas
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Empresa Estatal de Transporte por Cable informó que la medida busca garantizar la movilidad de la población frente a la suspensión del transporte público en varias zonas de La Paz y El Alto. Además, se incrementó el número de cabinas en circulación y se reforzó el personal de atención en estaciones.

“Con el objetivo de atender de manera oportuna la creciente demanda del servicio, se implementarán medidas operativas orientadas a mejorar la experiencia de viaje de nuestros usuarios”, señala el comunicado oficial.

Desde la empresa aseguraron que la ampliación del horario permitirá optimizar los tiempos de espera y garantizar una atención eficiente durante toda la jornada.

Tarifas sin cambios

Mi Teleférico aclaró que las tarifas se mantienen vigentes, sin ninguna modificación:

  • Tarifa general: Bs 3 en la primera línea y Bs 2 en transbordo

  • Tarifa estudiantil y preferencial: Bs 1,50 en la primera línea y Bs 1 en transbordo

Actualmente, la Red de Integración Metropolitana cuenta con 10 líneas en funcionamiento: Roja, Amarilla, Verde, Azul, Naranja, Blanca, Celeste, Morada, Café y Plateada, que conectan distintos puntos estratégicos de La Paz y El Alto.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Notivisión

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Notivisión

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD