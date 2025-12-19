¡Impecables! Génesis y Factory brillan en semifinal y conquistan al jurado

Génesis y Factory subieron al escenario, decididos a dejarlo todo y lo lograron. Con una puesta en escena potente y una interpretación sólida, el equipo demostró por qué llegó a esta instancia sin pasar por una gala de eliminación.

El juez Rodrigo Massa destacó la versatilidad y el nivel del grupo durante toda la presentación.

“Factory, ustedes son unas máquinas. Es alucinante su trabajo, se suben al escenario para brillar y dejarlo todo. Son muy versátiles. Felicidades por lo de hoy, no decepcionaron. Génesis, gracias por tu entrega”, expresó.

Por su parte, Gabriela Zegarra remarcó la evolución constante del equipo a lo largo del programa.

“Todas sus presentaciones fueron mejorando. Génesis, creo que ya es fácil para vos hacer el personaje. Lo de esta noche fue, como siempre, muy bueno”, manifestó.

Tito Larenti resaltó la intensidad que mostraron durante toda la temporada y subrayó un dato clave: su invicto en la competencia.

“Este equipo tuvo fuego toda la temporada. Si bien hubo algunas cositas, encontré al personaje. Génesis lloraste, reíste, pataleaste, criticaste, hiciste de todo y terminaste invicto. Tu trabajo ha sido impecable”, sostuvo.

Para cerrar la ronda de devoluciones, Elka Meyer valoró la presentación, aunque observó algunos errores en la técnica de baile del equipo, señalando aspectos a mejorar de cara a la siguiente etapa.

