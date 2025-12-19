Presidente de la CAO: “Bolivia no podía continuar como estaba, el sector agropecuario se estaba apagando”

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, calificó como necesarias las medidas económicas implementadas por el Gobierno a través del Decreto Supremo 5503.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, Fredkin enfatizó que Bolivia atraviesa una situación crítica debido a políticas públicas que, según él, frenaron el crecimiento productivo durante 18 años.

“El sector agropecuario se estaba apagando. Hay cadenas productivas que ya estaban en terapia intensiva: faltó arroz, escaseó la leche, no hay maíz, ni harina de trigo. Necesitamos ajustes para tocar piso y tener un baño de realidad que necesitamos como Bolivia”, señaló.

El empresario explicó que la eliminación del mercado negro de combustibles y la regulación de los precios del diésel son medidas que permitirán a los productores cumplir con las ventanas de siembra.

“Bolivia tiene que sembrar 3 millones de hectáreas hasta el 15 de enero. Si no se da el combustible oportuno, vamos a tener problemas el próximo año. Solo se ha sembrado el 70% del arroz a nivel nacional”, dijo Frerking.

Destacó que las nuevas medidas contemplan beneficios para empresarios y emprendedores, como la condonación de deudas tributarias, planes de pago de aranceles y otros gravámenes aduaneros de hasta 36 meses, así como el principio de libertad de exportación de productos como maíz, sorgo, azúcar y carne.

Sobre los efectos en los precios de alimentos, sostuvo que el productor no fija los precios y que las distorsiones anteriores derivaron de políticas públicas ineficientes. “El mercado define el precio con la oferta y la demanda. Las exportaciones tienen que liberarse, y el Estado debe luchar contra el contrabando”, indicó.

También mencionó medidas pendientes que considera prioritarias, entre ellas: el ingreso de transgénicos para mejorar la productividad, y la revisión de la Función Económica y Social (FES) de las propiedades agrícolas. “La productividad es una herramienta más que va a tener el productor para aumentar la producción. Bolivia puede producir desde camélidos hasta flores, desde soya hasta papa. Somos diversos, y esa es nuestra gran ventaja como país”, afirmó.

Frerking subrayó que el país atraviesa un proceso de "sinceramiento económico" que, aunque doloroso, es necesario. “Sabemos que duele, pero más va a doler no mirar la realidad que tenemos como país. Esperemos que de aquí para adelante empecemos a escribir una nueva historia”.

