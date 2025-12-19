Sola en la carretera: abandonan a una adulta mayor en silla de ruedas, sin documentos y expuesta al frío

En la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas (México), residentes locales alertaron a las autoridades tras encontrar a una mujer adulta mayor sola a la orilla de la carretera Laura Villar. La mujer se encontraba en una silla de ruedas, acompañada únicamente por una pequeña bolsa con pertenencias y expuesta a un clima intensamente frío.

Al momento del rescate, la mujer estaba inconsciente, en un estado similar a un desmayo. Fue trasladada de urgencia por la Cruz Roja al Hospital Pumarejo, donde permanece internada bajo cuidados médicos intensivos, según informa el portal Milenio.

La hipótesis del abandono transfronterizo

El caso ha tomado un giro particular debido a las sospechas de las autoridades sobre el origen de la mujer:

Evidencia en la vestimenta : El Sistema DIF (Desarrollo Integral de la Familia) señaló que la mujer vestía calcetas de uso exclusivo en hospitales de Estados Unidos, las cuales no se consiguen comercialmente en México.

Estado de cuidado : Las autoridades destacaron que la piel y la vestimenta de la mujer indican que no vivía en situación de calle, sino que recibía cuidados constantes hasta el momento de su abandono.

Precedentes: Se investiga la hipótesis de que pudo haber sido trasladada desde Estados Unidos para ser abandonada en territorio mexicano, una práctica que se ha registrado en años anteriores en esta zona fronteriza.

Acciones Legales y Cooperación Binacional

Héctor Hugo Gutiérrez Treviño, procurador del Sistema DIF Matamoros, confirmó que la mujer aún no ha recuperado el conocimiento y no portaba ninguna identificación. Ante esta situación, se han tomado las siguientes medidas:

Denuncia penal: Se ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por el delito de abandono de persona. Alerta internacional: Se notificó a la policía del Valle de Texas, en Estados Unidos, para trabajar de forma coordinada en la localización de sus familiares y el esclarecimiento de su identidad.

Las imágenes de la "abuelita" en la carretera desolada se han vuelto virales, reavivando el debate global sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores y la necesidad de sanciones severas para quienes cometen actos de maltrato o abandono familiar.

