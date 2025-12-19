“Ojalá su mente lo torture”: madre rompe el silencio tras el crimen cometido por el padre de un niño

Natalia Ciak enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. A días de Navidad, será la primera vez en ocho años que no celebrará junto a su único hijo, Joaquín, asesinado el pasado 5 de agosto por su propio padre, Alejandro Ruffo, en la vivienda familiar de Lomas de Zamora.

A más de cuatro meses del crimen, la madre aseguró que atraviesa una etapa especialmente dura, marcada por el fin del estado de shock y el impacto pleno de la pérdida.

“Es cuando la realidad se impone y el dolor se vuelve permanente”, expresó en declaraciones difundidas por el medio TN.

Natalia sostuvo que el ataque fue consciente y planificado, y remarcó que el daño tuvo como objetivo causar el mayor sufrimiento posible. “No fue un acto impulsivo. Sabía dónde lastimar”, afirmó, al referirse al vínculo con su hijo, a quien describió como el centro de su vida.

Pese al dolor, aseguró que su prioridad es mantener viva la memoria de Joaquín y evitar que el caso quede en el olvido. “Somos la voz de nuestros hijos”, manifestó, al enviar un mensaje de fortaleza a otras madres que atraviesan situaciones similares.

En el plano judicial, la causa permanece a la espera de una pericia psiquiátrica clave al acusado, mientras continúan las investigaciones.

