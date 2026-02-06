Misión de la Unión Europea visita Uyuni para impulsar cooperación en litio

Una misión sin precedentes del Equipo Europa, conformada por más de 70 representantes institucionales y delegados de 40 empresas europeas, visitó el municipio de Uyuni como parte de la estrategia Global Gateway de la Unión Europea, en una agenda orientada a fortalecer la cooperación, la inversión y el desarrollo productivo en Bolivia.

La actividad constituye uno de los hitos más relevantes de la misión europea en el país, que reúne a instituciones de la Unión Europea, Estados miembros y sector privado, con el objetivo de profundizar el diálogo en torno a la industrialización y generación de valor agregado, especialmente en el sector del litio.

Diálogo estratégico y cooperación

La visita se realizó en coordinación con el Gobierno boliviano y contó con la participación de dos viceministros de los sectores de Energía y Minería, además de autoridades nacionales y técnicos especializados.

Durante el recorrido, la delegación visitó las instalaciones de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), donde conoció de primera mano los avances del país en capacidades industriales, planificación productiva y desarrollo tecnológico.

Asimismo, se intercambiaron criterios sobre un modelo de desarrollo basado en la inversión responsable, la transferencia de conocimiento y el cumplimiento de estándares sociales y ambientales.

Apuesta por el crecimiento sostenible

La Unión Europea reafirmó su compromiso de acompañar a Bolivia a lo largo de toda la cadena de valor del litio, integrando financiamiento, cooperación técnica e innovación, dentro del marco de Global Gateway.

El objetivo central es fortalecer la industrialización con valor agregado local, promover el crecimiento sostenible y generar mayores oportunidades económicas para el país.

Relación de largo plazo

Desde la delegación europea se destacó que esta misión representa una apuesta estratégica de largo plazo, basada en la confianza mutua, la sostenibilidad y el beneficio compartido.

La visita a Uyuni consolida, además, a Bolivia como un socio clave en la transición energética global, reforzando su rol en la provisión responsable de recursos estratégicos.

