“Esto pudo ser fatal”: Músico peruano cuenta cómo sobrevivió a descarga eléctrica en concierto

Lo que debía ser una noche de celebración en el festival "Quilca Revienta" estuvo a punto de convertirse en tragedia. Un músico peruano, conocido como "Mono" e integrante de la agrupación Mi mejor amigo Scott, se volvió tendencia en redes sociales tras viralizarse un video donde sufre una fuerte descarga eléctrica durante su presentación en el centro de Lima.

El incidente ocurrió en el local Quilca Yacana. Según las imágenes, el guitarrista se acercó al micrófono y, al contacto, recibió un impacto eléctrico que lo proyectó al suelo entre gritos de dolor ante la mirada atónita de los asistentes.

Siete segundos de parálisis

Tras ser asistido y trasladado a un centro médico, el músico reapareció en sus redes sociales para relatar la aterradora experiencia. "Cuando agarro el micrófono, sufro una descarga eléctrica que me dejó paralizado por unos 7 segundos", explicó el artista, informa el portal TN.

A pesar de la intensidad del choque, "Mono" asegura que nunca perdió el conocimiento: "Solo atiné a gritar por la impresión y caí al suelo, en donde seguí electrocutándome. El micrófono cayó en mi cuello y me terminó generando quemaduras de primer grado".

Acciones legales por falta de seguridad

El músico fue enfático al señalar que el desenlace pudo ser mucho peor. "Esta situación no terminó de forma fatal por mera suerte", afirmó, subrayando la precariedad de las condiciones técnicas en las que a veces deben trabajar los artistas independientes.

El guitarrista anunció que no dejará pasar el incidente y buscará justicia:

Denuncia formal: Confirmó que procederá legalmente por daños y perjuicios.

Responsabilidad: Atribuyó la culpa total a la organización del evento y a la falta de mantenimiento del recinto.

