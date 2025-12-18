Triple crimen en Abapó: cronología de los hechos que terminaron en tragedia

Un desacuerdo laboral marcó el inicio de uno de los hechos más violentos registrados recientemente en Abapó, en el departamento de Santa Cruz. En una propiedad ganadera, tres personas fueron asesinadas con arma de fuego, una escopeta.

Las víctimas fueron identificadas como Honorato Gemy Montenegro (57), propietario del predio; su esposa María Amparo Morón de Gemy (50); y Hernán, trabajador y casero del lugar. Sus cuerpos fueron hallados sin vida en el patio de la estancia, con impactos de bala en zonas vitales como el rostro y el cuello.

El caso salió a la luz cuando amigos de la familia encontraron la camioneta de las víctimas abandonada, con las puertas abiertas. Alarmados por la situación, se dirigieron a la propiedad, donde descubrieron la escena del crimen y dieron aviso a la Policía.

De acuerdo con las primeras indagaciones, José Ignacio H.A., (34), habría huido tras los asesinatos utilizando el vehículo del propietario. Sin embargo, la fuga fue frustrada cuando la camioneta quedó atascada a unos 20 kilómetros del lugar, obligándolo a abandonarla.

La investigación avanzó rápidamente. En menos de 48 horas, la Policía logró la aprehensión de José Ignacio y el secuestro del arma utilizada, una escopeta que pertenecía al dueño del predio.

El comandante departamental, David Gómez, informó que el crimen se produjo tras una discusión en la que ambas partes se encontraban presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Según la confesión del acusado ante el Ministerio Público, el conflicto surgió por diferencias en el monto del salario y, posteriormente, por la negativa del propietario a autorizarle una salida inmediata a la ciudad. Durante la discusión, José Ignacio aseguró que el dueño tomó la escopeta y que, tras un forcejeo, logró quitársela y disparó en defensa propia.

No obstante, tras abatir al propietario, el imputado disparó contra el casero Hernán, quien habría intentado auxiliar, y luego contra María Amparo, esposa del dueño, quien salió de la vivienda al escuchar los disparos. Para la Fiscalía y la parte acusadora, este hecho descarta la versión de legítima defensa.

“El propio acusado ha confesado el triple asesinato”, confirmó el fiscal departamental Alberto Zeballos Flores, quien explicó que los disparos fueron certeros y dirigidos a la cabeza y el cuello de las víctimas.

El abogado de la familia, Carlos Arancibia, cuestionó duramente la versión del imputado: “No se puede hablar de defensa cuando los tiros son directos a la cabeza”.

Tras cometer los crímenes, el acusado sustrajo dinero de la cartera de la dueña de casa y huyó del lugar. Finalmente, fue puesto ante un juez cautelar, que determinó detención preventiva en el penal de Palmasola, mientras continúan las investigaciones.

El dolor de los familiares quedó reflejado en las palabras de Marlen Hemi, pariente de las víctimas:

“Es una triple pérdida. Hay hijos que perdieron a papá y mamá. Nada va a reparar ese dolor”.

