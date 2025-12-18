Salario mínimo sube a Bs 3.300: todo lo que debe saber sobre su aplicación en 2026

En el marco del paquete de medidas de "salvataje de la patria", el presidente Rodrigo Paz promulgó un decreto que redefine la política laboral y financiera del país para la gestión 2026. El cambio más significativo es el incremento del salario mínimo nacional, que pasará de Bs 2.750 a Bs 3.300, un incremento del 20% diseñado para mitigar el impacto del retiro de las subvenciones a los hidrocarburos.

A continuación, desglosamos los puntos clave que todo trabajador y empleador debe conocer:

1. El nuevo salario mínimo nacional

A partir del 2 de enero de 2026, ninguna persona en los sectores público o privado podrá percibir una remuneración inferior a Bs 3.300.

Aplicación obligatoria: El Ministerio de Trabajo supervisará que este monto se cumpla estrictamente.

Impacto indirecto: Al subir el mínimo, también se eleva la base de cálculo para el bono de antigüedad y los aportes a la seguridad social.

2. Libre negociación salarial

El Decreto 5503 introduce la libre negociación entre empleadores y trabajadores, tanto de forma individual como colectiva.

El "piso" es intocable: Aunque existe libertad para negociar el haber básico, el monto nunca podrá estar por debajo de los Bs 3.300.

Formalidad: Todos los acuerdos deben constar por escrito y no pueden implicar la renuncia a derechos adquiridos (vacaciones, aguinaldos, etc.).

Control: El Ministerio de Trabajo realizará supervisiones posteriores para evitar la precarización laboral o la simulación de contratos.

3. Austeridad y Congelamiento en el Sector Público

Para compensar el gasto, el Gobierno ha dispuesto medidas estrictas para las entidades estatales durante 2026:

Incremento cero: Se dispone la congelación de incrementos salariales en el sector público para 2026. Solo se exceptúan salud, educación, policía y defensa (por ascensos de escalafón o crecimiento vegetativo).

Prohibición de contrataciones: No habrá nuevos contratos de personal y las entidades deberán presentar planes de racionalización y optimización de cargos.

Reducción de gastos: Se exige llevar los gastos corrientes al mínimo necesario para operar.

4. Prohibición de créditos del BCB

En un movimiento para fortalecer la disciplina financiera, el decreto prohíbe que el Banco Central de Bolivia (BCB) otorgue nuevos créditos internos a las empresas públicas. Aquellas que ya tengan préstamos pendientes deberán presentar un plan financiero para garantizar su pago.

Resumen de medidas para el ciudadano

Medida Detalle Vigencia Salario Mínimo Sube de Bs 2.750 a Bs 3.300 Desde 02/01/2026 Renta Dignidad Incremento de Bs 300 a Bs 500 Desde enero 2026 Bono Juancito Pinto Incremento a Bs 300 Gestión 2026 Negociación Libre acuerdo empleador-empleado Inmediata

