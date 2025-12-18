TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Robo en viviendas

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Salario mínimo sube a Bs 3.300: todo lo que debe saber sobre su aplicación en 2026

El incremento del 20% entrará en vigencia en enero de 2026, mientras el Gobierno congela sueldos en el sector público y prohíbe nuevos créditos del BCB.

Milen Saavedra

18/12/2025 17:35

Personas en el mercado, tras el anuncio del incremento salarial. Foto: APG.
Bolivia

Escuchar esta nota

En el marco del paquete de medidas de "salvataje de la patria", el presidente Rodrigo Paz promulgó un decreto que redefine la política laboral y financiera del país para la gestión 2026. El cambio más significativo es el incremento del salario mínimo nacional, que pasará de Bs 2.750 a Bs 3.300, un incremento del 20% diseñado para mitigar el impacto del retiro de las subvenciones a los hidrocarburos.

A continuación, desglosamos los puntos clave que todo trabajador y empleador debe conocer:

1. El nuevo salario mínimo nacional

A partir del 2 de enero de 2026, ninguna persona en los sectores público o privado podrá percibir una remuneración inferior a Bs 3.300.

  • Aplicación obligatoria: El Ministerio de Trabajo supervisará que este monto se cumpla estrictamente.

  • Impacto indirecto: Al subir el mínimo, también se eleva la base de cálculo para el bono de antigüedad y los aportes a la seguridad social.

2. Libre negociación salarial

El Decreto 5503 introduce la libre negociación entre empleadores y trabajadores, tanto de forma individual como colectiva.

  • El "piso" es intocable: Aunque existe libertad para negociar el haber básico, el monto nunca podrá estar por debajo de los Bs 3.300.

  • Formalidad: Todos los acuerdos deben constar por escrito y no pueden implicar la renuncia a derechos adquiridos (vacaciones, aguinaldos, etc.).

  • Control: El Ministerio de Trabajo realizará supervisiones posteriores para evitar la precarización laboral o la simulación de contratos.

3. Austeridad y Congelamiento en el Sector Público

Para compensar el gasto, el Gobierno ha dispuesto medidas estrictas para las entidades estatales durante 2026:

  • Incremento cero: Se dispone la congelación de incrementos salariales en el sector público para 2026. Solo se exceptúan salud, educación, policía y defensa (por ascensos de escalafón o crecimiento vegetativo).

  • Prohibición de contrataciones: No habrá nuevos contratos de personal y las entidades deberán presentar planes de racionalización y optimización de cargos.

  • Reducción de gastos: Se exige llevar los gastos corrientes al mínimo necesario para operar.

4. Prohibición de créditos del BCB

En un movimiento para fortalecer la disciplina financiera, el decreto prohíbe que el Banco Central de Bolivia (BCB) otorgue nuevos créditos internos a las empresas públicas. Aquellas que ya tengan préstamos pendientes deberán presentar un plan financiero para garantizar su pago.

Resumen de medidas para el ciudadano

Medida

Detalle

Vigencia

Salario Mínimo

Sube de Bs 2.750 a Bs 3.300

Desde 02/01/2026

Renta Dignidad

Incremento de Bs 300 a Bs 500

Desde enero 2026

Bono Juancito Pinto

Incremento a Bs 300

Gestión 2026

Negociación

Libre acuerdo empleador-empleado

Inmediata

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD