Economía

Conozca cuánto subieron los combustibles en Bolivia: precios antes y después

El ajuste de precios rige desde el 18 de diciembre en todo el país. Diésel, gasolina y GNV registran alzas, mientras el GLP se mantiene sin cambios.

Milen Saavedra

18/12/2025 16:47

Filas en surtidores. Foto: APG.
Bolivia

Desde este jueves 18 de diciembre, los precios de los combustibles en Bolivia registran un incremento, tras el anuncio del Gobierno nacional que puso fin al esquema de subvenciones vigente durante años.

La nueva tarifa marca aumentos de hasta 163% en productos como el diésel, y afecta también a la gasolina especial, premium y el gas natural vehicular (GNV). En contraste, el precio del gas licuado de petróleo (GLP) en garrafa no presenta modificaciones.

Tabla Comparativa: Precios de Antes vs. Precios de Ahora

Carburante

Precio Antes      

Precio Ahora    

Diferencia / Impacto   

Gasolina Especial

3,74 Bs/L

6,96 Bs/L

+3,22 Bs (+86%)

Diésel Oíl

3,72 Bs/L

9,80 Bs/L

+6,08 Bs (+163%)

Gasolina Premium     

7,22 Bs/L

11,00 Bs/L

+3,78 Bs (+52%)

GNV (Gas Natural)

1,66 Bs/m3

2,73 Bs/m3

+1,07 Bs (+64%)

GLP (Garrafa)

2,25 Bs/Kg

2,25 Bs/Kg

Sin cambios

 

Cambios en otros derivados

También se ajustaron los precios para combustibles utilizados en aviación y sectores industriales:

  • Gasolina de Aviación: Se fija en 10,57 Bs/Lt.

  • Jet Fuel: Alcanza los 10,74 Bs/Lt.

  • Kerosene: Sube a 5,64 Bs/Lt.

  • Gas Oíl: Se establece en 5,69 Bs/Lt.

Estos cambios impactan directamente en el transporte aéreo, maquinaria pesada y operaciones industriales, donde el consumo de estos combustibles es constante.

¿Por qué se tomó esta medida?

Según el Ejecutivo, el “sinceramiento” de precios busca equilibrar las cuentas fiscales. 

Para mitigar el impacto social, el Gobierno anunció un paquete de medidas compensatorias, como:

  • Incremento del salario mínimo a Bs 3.300

  • Ampliación de bonos sociales dirigidos a sectores vulnerables

Estas acciones buscan contener los efectos inflacionarios y apoyar a la economía ante el nuevo escenario.

 

