Conozca cuánto subieron los combustibles en Bolivia: precios antes y después

Desde este jueves 18 de diciembre, los precios de los combustibles en Bolivia registran un incremento, tras el anuncio del Gobierno nacional que puso fin al esquema de subvenciones vigente durante años.

La nueva tarifa marca aumentos de hasta 163% en productos como el diésel, y afecta también a la gasolina especial, premium y el gas natural vehicular (GNV). En contraste, el precio del gas licuado de petróleo (GLP) en garrafa no presenta modificaciones.

Tabla Comparativa: Precios de Antes vs. Precios de Ahora

Carburante Precio Antes Precio Ahora Diferencia / Impacto Gasolina Especial 3,74 Bs/L 6,96 Bs/L +3,22 Bs (+86%) Diésel Oíl 3,72 Bs/L 9,80 Bs/L +6,08 Bs (+163%) Gasolina Premium 7,22 Bs/L 11,00 Bs/L +3,78 Bs (+52%) GNV (Gas Natural) 1,66 Bs/m3 2,73 Bs/m3 +1,07 Bs (+64%) GLP (Garrafa) 2,25 Bs/Kg 2,25 Bs/Kg Sin cambios

Cambios en otros derivados

También se ajustaron los precios para combustibles utilizados en aviación y sectores industriales:

Gasolina de Aviación: Se fija en 10,57 Bs/Lt .

Jet Fuel: Alcanza los 10,74 Bs/Lt .

Kerosene: Sube a 5,64 Bs/Lt .

Gas Oíl: Se establece en 5,69 Bs/Lt.

Estos cambios impactan directamente en el transporte aéreo, maquinaria pesada y operaciones industriales, donde el consumo de estos combustibles es constante.

¿Por qué se tomó esta medida?

Según el Ejecutivo, el “sinceramiento” de precios busca equilibrar las cuentas fiscales.

Para mitigar el impacto social, el Gobierno anunció un paquete de medidas compensatorias, como:

Incremento del salario mínimo a Bs 3.300

Ampliación de bonos sociales dirigidos a sectores vulnerables

Estas acciones buscan contener los efectos inflacionarios y apoyar a la economía ante el nuevo escenario.

