Bono 2026: quiénes reciben Bs 500, Bs 300 y Bs 450 y cómo cobrarlos

El Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los hidrocarburos, también establece medidas de apoyo económico para sectores vulnerables a través del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE).

¿Quiénes reciben los bonos y cuánto?

Bono de Bs 450: Personas con discapacidad, madres que reciben el Bono Juana Azurduy y padres de niños en edad escolar que ya reciben otros bonos sociales. El pago es mensual de Bs 150 hasta completar Bs 450 al año. Se puede cobrar desde enero de 2026.

Bono de Bs 500: Mayores de 60 años beneficiarios de la Renta Dignidad que no reciben jubilación de la Seguridad Social de Largo Plazo. Se entrega Bs 150 al mes durante 12 meses. El bono de Bs 150 se incrementa a los Bs 350 que reciben.

Bono Juancito Pinto (Bs 300): Para estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, con el objetivo de garantizar la permanencia escolar. Se paga durante la gestión escolar 2026.

Cómo se cobrará

El pago será a través de tres modalidades:

Abono en cuenta unipersonal. Cobro en ventanilla de entidades financieras autorizadas. Incremento en la planilla de pago del mes correspondiente.

Los beneficiarios deberán completar un formulario de registro del hogar durante la vigencia del PEPE para acceder al bono y posibles extensiones futuras.

El presidente Rodrigo Paz enfatizó que estas transferencias no son “asistencialismo”, sino una medida de justicia para apoyar a las familias afectadas por la crisis y los problemas económicos de años anteriores.

