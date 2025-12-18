Nuevo bono social: quiénes acceden, cuánto recibirán y desde cuándo

El Gobierno nacional emitió el Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención a los hidrocarburos y, como parte de las medidas de compensación social, crea el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), destinado a familias vulnerables y de menores ingresos.

El programa tendrá una vigencia de 12 meses y contempla transferencias monetarias mensuales, con el objetivo de mitigar el impacto económico en los sectores más afectados.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Según explicó el ministro de Economía, Gabriel Espinoza Yañez, el programa alcanza a personas que ya se encuentran registradas en bases de datos estatales, lo que permitirá una implementación inmediata.

El Decreto establece dos grandes grupos de beneficiarios:

🔹 Primer grupo

Recibirán Bs 150 mensuales, hasta un máximo acumulado de Bs 450 al año. El cobro podrá realizarse a partir de enero.

Incluye a:

Mujeres que perciben el Bono Juana Azurduy de Padilla , registradas hasta el 30 de noviembre de 2025.

Personas con discapacidad visual que reciben el Bono de Indigencia, registradas hasta el 15 de diciembre de 2025.

Personas con discapacidad grave o muy grave , inscritas en el SIPRUNPCD , hasta el 30 de noviembre de 2025.

Padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, tanto del sistema regular como especial y alternativo (un bono por grupo familiar).

En el caso de menores de edad, el beneficio será cobrado a través de un tutor legal.

🔹 Segundo grupo

Está conformado por personas adultas mayores de 60 años que reciben la Renta Dignidad y no perciben una jubilación de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Monto: Bs 150 mensuales durante 12 meses

Total anual: Bs 1.800

¿Cómo y dónde se cobra el bono?

El pago se realizará mediante tres modalidades:

Abono en cuenta unipersonal Cobro en ventanilla de entidades financieras autorizadas Incremento en la planilla de pago, según corresponda

El Decreto autoriza a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo a contratar de forma directa la plataforma de pago, auditorías y consultorías necesarias, en coordinación con el Ministerio de Economía.

