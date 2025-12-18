“El subsidio actual se va a eliminar; daremos paso a uno de oferta”, afirma Espinoza ante Diputados

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció durante su explicación del Presupuesto General del Estado (PGE) en la Cámara de Diputados, que la actual forma de subsidio será eliminada en el presupuesto reformulado que entrará en vigencia en febrero, dando paso a un nuevo esquema de subsidio de oferta dirigido a los sectores que más lo necesiten.

La autoridad explicó que este cambio está contemplado dentro del presupuesto proyectado para la gestión 2026 y busca proteger el poder adquisitivo de la población más vulnerable. “Ese formato de subsidio se va a eliminar, está pensado en nuestro presupuesto del 2026 y obviamente vamos a pasar a un subsidio de oferta. ¿Qué significa esto? Que hay que darle la posibilidad a la gente que más lo necesita, que pueda mantener su poder adquisitivo y su nivel de vida”, sostuvo Espinoza.

Asimismo, el ministro informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dejará de ser el "monopolio" en la compra y venta de combustibles, y que el Estado se apoyará en el sector privado para garantizar el abastecimiento.

Espinoza también reveló datos sobre el destino del combustible subvencionado, señalando que, de cada 10 litros, tres se desvían al contrabando, cuatro son utilizados por personas que tienen la capacidad económica para pagar el combustible sin subsidio en sus motorizados particulares y solo tres litros benefician realmente a quienes se movilizan en el transporte público.

