Tips navideños: ilumina tu Navidad sin disparar la factura de electricidad

La temporada navideña transforma los hogares con luces y decoraciones, donde el árbol de Navidad suele ser el centro de atención. Sin embargo, un uso prolongado de la iluminación puede incrementar significativamente el consumo eléctrico. Conocer la duración recomendada para mantener encendidas las luces y optar por opciones eficientes es clave para celebrar sin que la factura de electricidad se dispare.

Consejos para ahorrar energía con las luces de Navidad

El consumo eléctrico depende de varios factores: tipo de luces, tiempo de uso diario y cantidad de focos en el árbol y la casa. Las luces LED son mucho más eficientes que las incandescentes, consumiendo hasta un 80 % menos energía.

No obstante, el uso excesivo sigue generando gastos elevados, sobre todo si se instalan múltiples guirnaldas o adornos iluminados en grandes espacios.

Tiempo recomendado de encendido

Los expertos sugieren no dejar las luces encendidas más de seis horas al día, suficiente para disfrutar del ambiente festivo durante la tarde y noche sin aumentar demasiado el consumo. Además, apagar las luces al salir de casa o antes de dormir reduce riesgos de accidentes eléctricos por sobrecalentamiento.

Instalaciones seguras para el árbol y el nacimiento

La seguridad es fundamental para prevenir incendios. Algunas recomendaciones clave:

Productos certificados: Adquirir luces y decoraciones con sellos oficiales y evitar elementos dañados o con cables expuestos.

Ubicación estratégica: Colocar el árbol y el nacimiento lejos de fuentes de calor (chimeneas, estufas, radiadores) y rutas de evacuación. Mantener el árbol natural hidratado y los sintéticos resistentes al fuego.

Conexiones seguras: No sobrecargar enchufes; usar regletas con protección y evitar conexiones improvisadas.

Distribución correcta: Evitar enredos y cables estirados; supervisar a niños y mascotas.

Preparación ante emergencias: Tener un extintor accesible en casa.

Al finalizar la temporada, se recomienda desmontar cuidadosamente las decoraciones y guardarlas en un lugar seco y protegido para reutilizarlas el próximo año.

Con estas medidas, es posible disfrutar de unas fiestas luminosas, seguras y responsables con el consumo energético.

