¿Mito o realidad? Harvard responde si comer fruta de noche es bueno o malo para la salud

Durante años, ha circulado la idea de que consumir fruta después del atardecer puede ser perjudicial: que engorda, interfiere con el descanso o provoca problemas digestivos. Sin embargo, un artículo de la Harvard Medical School desmiente este mito, asegurando que no existe un horario universalmente "malo" para comer fruta.

La evidencia científica actual subraya que el impacto de la fruta en el peso y la salud metabólica no depende del momento exacto del día en que se consume, sino del balance energético total de las 24 horas y de la calidad general de la dieta, según publica el portal TN.

El metabolismo no se detiene

Desde el punto de vista fisiológico, el cuerpo humano no suspende el metabolismo de los carbohidratos durante la noche.

"El metabolismo basal continúa funcionando durante el sueño, y los hidratos de carbono simples, como los de la fruta, pueden ser utilizados o almacenados según el gasto energético previo y la cantidad ingerida," señala un trabajo citado por especialistas en nutrición de Harvard.

Además de carbohidratos, las frutas son una fuente esencial de fibra, agua, vitaminas y antioxidantes, nutrientes que mantienen su valor sin importar la hora. Para la mayoría de las personas con hábitos alimentarios saludables, una porción de fruta en la cena o como snack nocturno no se relaciona con el aumento de peso ni con alteraciones metabólicas.

Cuándo y por qué puede generar molestias

Si bien la fruta nocturna no es inherentemente dañina, puede causar molestias en ciertas personas con condiciones médicas específicas.

Según publicaciones clínicas de la Harvard Medical School, aquellas con sensibilidad digestiva, reflujo gastroesofágico o síndrome de intestino irritable deben ser cautelosas. En estos casos, las frutas muy ácidas o con un alto contenido de fructosa podrían provocar:

Distensión abdominal.

Ardor o acidez (reflujo).

Malestar digestivo antes de acostarse.

La solución, en estos casos, no es eliminar la fruta, sino elegir opciones de fácil digestión y evitar consumirlas inmediatamente antes de ir a la cama.

Las frutas recomendadas para la noche

Para quienes desean disfrutar de una colación frutal antes de dormir sin riesgo de malestares, las recomendaciones nutricionales basadas en evidencia sugieren opciones con fibra soluble e impacto glucémico moderado:

Plátano (Banana)

Manzana

Pera

Frutillas (Fresas)

Arándanos

En conclusión, la respuesta científica es clara: no es malo comer fruta de noche para la mayoría de las personas. No existen estudios serios que demuestren que este hábito, por sí solo, sea perjudicial para la salud o cause aumento de peso.

Mira la programación en Red Uno Play