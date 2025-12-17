Fue una noche diferente y llena de risas para Miguelito Terceros, quien dejó por un momento las canchas para convertirse en estrella del circo “Manguerita”, donde terminó siendo más aplaudido que los propios payasos.

En diversos videos difundidos en redes sociales se observa al delantero de la selección boliviana disfrutando del espectáculo y aceptando la invitación para formar parte del show, sorprendiendo al público con su carisma y espontaneidad.

Miguelito fue elegido para participar en una escena en la que se simulaba la grabación de una película. Entre risas y aplausos, el futbolista repetía la frase: “¡Luces, cámara y acción!”, provocando carcajadas y convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados de la noche.

La participación del jugador no pasó desapercibida y generó una gran ovación por parte de los asistentes, quienes grabaron el divertido momento y lo compartieron masivamente en redes sociales.

Actualmente, Miguelito Terceros se encuentra en la ciudad de Santa Cruz cumpliendo un proceso de reacondicionamiento físico, motivo por el cual se mantiene en pausa de las actividades deportivas. Sin embargo, su aparición en el circo demostró que, dentro y fuera del campo, sabe ganarse al público.

La escena se convirtió rápidamente en uno de los videos más virales, mostrando una faceta distinta del joven futbolista, relajada y cercana, que encantó a grandes y chicos.

Vea el video:

