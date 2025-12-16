“Algo me decía que lo iba a encontrar”: halló a su padre cubierto de lodo cerca del Parque Amboró

En medio de la emergencia por lluvias e inundaciones, una familia logró rescatar con vida a un adulto mayor que había quedado atrapado tras el colapso de su vivienda cerca del Parque Amboró, en el municipio de El Torno.

El señor, Encarnación López, de 60 años, fue encontrado cubierto de lodo y con lesiones, tras permanecer desaparecido luego de que un deslave afectara su chaco, ubicado en una zona alta de la comunidad.

Su hija, Leonela López, quien padece problemas renales y una reciente operación, lideró la búsqueda junto a seis familiares, enfrentando caminos destruidos, cerros y escombros. “Algo me decía que lo iba a encontrar, porque él siempre ha sido luchador y fuerte”, recordó.

“Él estaba en su chaco cuando todo se vino abajo”, relató Leonela. A pesar de sus limitaciones físicas, y del temor por la salud de su padre —quien sufre secuelas de una embolia—, decidió avanzar guiada por la esperanza.

La travesía fue compleja. El grupo avanzó a pie abriendo sendas, entre barro y destrucción. Al llegar a la vivienda familiar, cubiertos de incertidumbre, Leonela gritó “¡Papi!” y escuchó una débil respuesta, confirmando que su padre seguía con vida.

El adulto mayor fue hallado cubierto de lodo y rodeado de escombros, con múltiples golpes. Fue alimentado, vestido y trasladado junto a su familia hasta un centro médico. Actualmente, se encuentra estable y en recuperación.

Leonela hace un llamado urgente a las autoridades: solicita una cama y medicamentos para su padre, así como apoyo en agua potable y medicinas para otras familias de la zona. Muchas personas aún buscan a sus seres queridos entre los restos de una tragedia que ha dejado profundas secuelas en comunidades rurales.

