Director de la ATT detalla plan para el apagón analógico y modernización de la TV

El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones (ATT), Carlos Ágreda, detalló en entrevista con el programa Que No Me Pierda el plan para la transición de la televisión analógica a la digital en Bolivia, un proceso que se ha postergado durante años pero que finalmente se llevará adelante de manera gradual y organizada.

“El apagón analógico significa un salto tecnológico. Vamos a pasar de la televisión del siglo pasado a una televisión digital con mejor imagen, mejor sonido y la posibilidad de nuevos servicios interactivos”, señaló Ágreda, subrayando que este cambio forma parte del esfuerzo por reducir la brecha digital en el país. Bolivia es actualmente el último país del Cono Sur en dar este paso, aseguró.

Según Ágreda, de los aproximadamente 430 canales de televisión en el país, solo 26 han completado su transición a digital, principalmente las redes más grandes de las capitales. El plan de la ATT contempla un periodo de cinco años para completar el apagón analógico a nivel nacional:

2026: Capitales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

2028: Capitales de los demás departamentos.

2030: Cobertura total, incluyendo áreas urbanas y rurales.

El primer simulacro del apagón analógico, realizado recientemente en los tres departamentos, permitió evaluar la preparación tanto de los ciudadanos como de los operadores de televisión. Ágreda destacó que uno de los objetivos principales es garantizar que “nadie se quede atrás” durante esta transición.

El director de la ATT aclaró que la televisión digital terrestre continuará siendo gratuita, desmintiendo la percepción de que pasaría a ser de pago. Además, los televisores antiguos podrán captar la señal digital mediante decodificadores económicos, con precios que pueden empezar desde 80 bolivianos.

“Nos preocupa particularmente la gente de áreas rurales y sectores remotos, donde aún es necesaria una campaña de sensibilización y socialización para que toda la población sepa qué hacer”, afirmó Ágreda.

Con estas acciones, Bolivia inicia formalmente la transición a la televisión digital, un cambio que promete modernizar las telecomunicaciones y ofrecer a los ciudadanos mejores servicios y calidad de imagen y sonido.

Mira la programación en Red Uno Play