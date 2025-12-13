Historias de Navidad: La familia Arauz Molina vive bajo una carpa tras un devastador incendio

En el segmento “Historias de Navidad”, de Que No Me Pierda, conocemos a la familia Arauz Molina, una familia que, a pesar de la adversidad, mantiene la esperanza y la unión.

Amaiza y Marco Antonio, junto a sus seis hijos y su pequeña nieta de dos años, enfrentaron hace poco una tragedia que cambió su vida: el pasado 6 de noviembre, un incendio arrasó con su casa y con todos los ahorros que habían reunido durante años para construir un hogar más seguro.

Hoy, la familia vive bajo una carpa, durmiendo juntos en tres camas para nueve personas, sin agua ni electricidad. Aun así, mantienen la fe y la esperanza de seguir adelante. “Aunque las puertas se cierren y el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie”, dice Amaiza.

Además, la enfermedad de Marco Antonio complicó aún más la situación familiar. Con un diagnóstico que requiere tratamiento, los hijos decidieron dejar sus estudios para ayudar a la familia, trabajando y apoyando a sus padres en todo lo que podían.

Gianmarco, de 16 años, sueña con ser ingeniero civil, mientras otros hijos esperan retomar sus estudios en cuanto las circunstancias lo permitan.

La historia de la familia Arauz Molina es un ejemplo de resiliencia, amor y unidad, mostrando que incluso frente a la pérdida más grande, la esperanza y la fuerza familiar pueden ser el motor que impulse a seguir adelante.

Las personas que deseen colaborar a la familia pueden comunicarse a los números 780 04 055 – 780 49 061 – 750 25 029.

