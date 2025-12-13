Operación "Dinamita Dorada": Detalles del rescate secreto de María Corina Machado

La misteriosa ausencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo no fue por falta de voluntad, sino la consecuencia de una audaz y arriesgada operación de rescate que la sacó clandestinamente de Venezuela, según reveló en detalle el diario The Wall Street Journal.

La misión, bautizada como "Operación Dinamita Dorada", fue financiada privadamente y coordinada por un experto en extracciones de alto riesgo. El objetivo era burlar la prohibición de salida impuesta por el régimen de Nicolás Maduro y llevar a Machado a salvo a Europa, tras más de un año viviendo en la clandestinidad.

Una misión que estuvo a punto de fracasar

El escape, catalogado como el más peligroso e importante en la carrera del veterano de combate estadounidense a cargo, Bryan Stern, estuvo plagado de problemas técnicos que casi lo arruinan:

Disfraces y retrasos: Machado partió de su escondite en las afueras de Caracas disfrazada y usando peluca. Problemas mecánicos en la lancha de pesca elegida para no levantar sospechas provocaron un retraso de más de 12 horas.

A la deriva en alta mar: La situación se volvió crítica en el Golfo de Venezuela. El GPS de la embarcación de Machado cayó al agua y falló el de respaldo, dejándola tres horas a la deriva en medio de un mar agitado con olas de hasta tres metros.

Llamada de auxilio: Ante la pérdida de contacto, Stern se comunicó con el Ejército de EE. UU. para solicitar ayuda en la localización de la embarcación.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llega al Grand Hotel después de su audiencia en el Palacio de Oslo, Noruega, el 12 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN

Monitoreo y prueba de vida

La operación no pasó desapercibida para las autoridades estadounidenses. El equipo de rescate mantuvo comunicación constante con altos mandos militares y la Casa Blanca monitoreó el desarrollo de la misión en tiempo real.

Cuando Bryan Stern finalmente encontró y subió a Machado a otro bote, le ofreció snacks, Gatorade y agua para reponerse, ya que se encontraba visiblemente afectada por el oleaje. Inmediatamente, Stern grabó un video de prueba de vida que fue enviado a funcionarios de EE. UU.:

“Mi nombre es María Corina Machado. Estoy viva, segura y muy agradecida”, declaró la líder opositora en la grabación.

El equipo de rescate, además, difundió rumores falsos (como que Machado ya estaba en Europa) en las horas previas al escape para despistar a posibles perseguidores.

La premio Nobel de la Paz María Corina Machado (centro) visita el Parlamento noruego, Stortinget, en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL

El viaje inconcluso a Oslo

Machado zarpó en bote rumbo a la isla neerlandesa de Curazao, un trayecto marítimo que duró cerca de doce horas. Coincidentemente, la zona de su ruta marítima en el Golfo de Venezuela era patrullada en ese momento por aviones F-18 de EE. UU.

Desde Curazao, la dirigente abordó un jet privado que la llevó a Europa. Aunque no llegó a tiempo para la ceremonia del Nobel, donde fue representada por su hija, su dramática travesía subraya la fragilidad política de Venezuela y el riesgo extremo que enfrentan los opositores al régimen. Al llegar a Noruega, Machado calificó la extracción como un "milagro".

