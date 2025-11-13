María Corina Machado: “Miremos lo que ya ha ocurrido en Bolivia e imaginemos lo que vendrá”

En un mensaje difundido este miércoles, la dirigente venezolana y premio Nobel de La Paz, María Corina Machado afirmó que su país vive un momento histórico tras el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Llamó a los ciudadanos a mantener la esperanza y la firmeza frente a lo que considera una nueva etapa para Venezuela y la región.

“Miremos lo que ya ha ocurrido en Bolivia e imaginemos lo que vendrá para Cuba y Nicaragua. La liberación de Venezuela traerá olas de democratización, de estabilidad y de paz para todas las Américas”, manifestó Machado, al resaltar la influencia que los procesos políticos de los países vecinos podrían tener en el destino de la región.

La líder opositora agregó que Venezuela “ha demostrado que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la libertad se abre camino”. Enfatizó que la ciudadanía ha perdido el miedo y que la unidad nacional será clave para alcanzar la libertad.

El pronunciamiento de Machado ocurre mientras crece la tensión geopolítica en el Caribe, en medio de la presencia militar estadounidense y la expectativa internacional por la situación política en Venezuela.

Mira la programación en Red Uno Play