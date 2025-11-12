Vicepresidente anuncia reestructuración en Alto Mando Policial; dice que Russo ya no puede ser comandante

El vicepresidente Edmand Lara anunció este miércoles que el Gobierno iniciará una reestructuración profunda en la Policía Boliviana, proceso que comenzará con el cambio del Alto Mando Policial, incluido su actual Comandante general, Augusto Juan Russo Sandoval.

En conferencia de prensa, Lara informó que la decisión fue planteada durante la primera reunión de gabinete, donde solicitó formalmente al presidente Rodrigo Paz la renovación de la cúpula policial.

“Se tiene que cambiar el Alto Mando Policial. Después de la primera reunión de gabinete, a solicitud mía, le pedí al presidente Rodrigo Paz que se realicen los cambios. Le di las razones, las justifiqué y él instruyó al ministro de Gobierno, señor Oviedo, y también a mí, trabajar en la reestructuración de la Policía Boliviana y el cambio de todo el Alto Mando Policial”, señaló.

El vicepresidente explicó que el general Russo debía haber dejado el cargo conforme a un auto constitucional emitido en el departamento del Beni, el cual dispone la remisión de antecedentes a la Policía y al Ministerio Público para una investigación disciplinaria.

Asimismo, recordó que existen denuncias por vulneración de derechos humanos contra el comandante general, relacionadas con la negativa de acceso a cursos y diplomados a varios efectivos policiales, lo que según Lara evidencia una falta de respeto al Estado de Derecho.

“No hay respeto al Estado de Derecho cuando el primer hombre de la Policía no cumple la ley. Hacemos un llamado al Ministerio Público y a la Fiscalía Policial para que cumplan el auto constitucional. Vamos a hacer seguimiento a este caso”, advirtió.

Lara expresó su preocupación por lo que calificó como una “aplicación desigual de la ley”, afirmando que “la norma debe ser igual para todos, sin privilegios por ser general o comandante”. Recordó que la denuncia contra Russo data del 23 de enero de 2025, y que debió derivar en procesos penales y disciplinarios conforme a la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

El vicepresidente también cuestionó que durante el gobierno del ex presidente Luis Arce no se haya tomado acción sobre las irregularidades. “El ex presidente Arce apañó la corrupción; fue de conocimiento público y no hizo nada, porque apadrinaba al general Russo”, afirmó.

Finalmente, Lara fue enfático al señalar que Russo ya no puede continuar al mando de la institución policial, y que el proceso de reestructuración buscará restablecer la institucionalidad, la disciplina y el respeto a la ley dentro de la Policía Boliviana.

