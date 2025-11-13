TEMAS DE HOY:
Política

Comité pide la reincorporación de los policías destituidos por "apoyar la lucha del pueblo"

El presidente del Comité Pro Santa Cruz respaldó el reclamo de un centenar de exuniformados que piden recuperar su cargo tras ser destituidos por su rol en la crisis política de 2019.

Naira Menacho

12/11/2025 20:50

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, expresó su respaldo al pedido de restitución de más de 100 policías destituidos de la institución, en un mitín realizado este miércoles.

Los exuniformados solicitan recuperar su cargo, el uniforme y limpiar su nombre, tras haber sido apartados de la Policía luego de su participación durante las protestas que siguieron a las elecciones de 2019.

“La cobardía de no reconocer los resultados de unas elecciones con fraude fue lo que nos llevó a las calles, y estos valientes policías se unieron a esa lucha”, afirmó Cochamanidis.

El líder cívico sostuvo que el Comité impulsa el respeto a los derechos de todos los considerados perseguidos políticos, incluidos policías y militares apartados de sus funciones.

“Tenemos la obligación moral de luchar por sus derechos. Las nuevas autoridades judiciales deben restituirlos de oficio”, manifestó.

 

