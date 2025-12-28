Como nunca antes, el fútbol boliviano sería escenario de la llegada de una figura de talla mundial y de un exfutbolista de selección. Según la información, Toni Kroos y Ousmane Dembélé arribarían a Bolivia para disputar un partido amistoso que se desarrollaría en el país, con el objetivo de promover el fútbol boliviano en el ámbito internacional.

La iniciativa no solo estaría centrada en el espectáculo deportivo, sino también en un proyecto a largo plazo, ya que ambos futbolistas tendrían la intención de abrir academias de formación en territorio nacional, apostando por el desarrollo de nuevos talentos.

Asimismo, se prevé que tras el encuentro amistoso los protagonistas tengan contacto directo con los aficionados, compartiendo con el público y reforzando el impacto mediático del evento, que generaría gran expectativa entre los seguidores del fútbol.

Nota: Esta información forma parte de una inocentada, presentada en el marco de las tradicionales bromas de fin de año.

