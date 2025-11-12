Comité Pro Santa Cruz exige libertad para presos políticos y justicia independiente

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, encabezó este miércoles un mitin en apoyo a los presos políticos de los sucesos de 2019, reiterando el compromiso de la institución cívica con la defensa de la justicia, la libertad y los derechos fundamentales.

“Desde un inicio nosotros hemos dicho que la lucha es por ellos, porque al final, si hay vientos de cambio en la justicia hoy, de verdad será un cambio de justicia cuando no haya ninguno de estos presos, perseguidos o exiliados políticos”, expresó Cochamanidis durante su intervención.

El líder cívico subrayó que la verdadera transformación del sistema judicial boliviano se concretará únicamente cuando se ponga fin a los procesos judiciales motivados por razones políticas. “Que no haya ningún procesado de manera injusta dentro de la Policía y también del Ejército. Aquí todos somos parte y testigos de lo que sucedió”, añadió.

En su discurso, Cochamanidis recordó que los hechos de 2019 fueron consecuencia de un fraude electoral que movilizó al pueblo boliviano en defensa de la democracia, y reconoció la participación de diversos sectores sociales e institucionales en ese proceso.

“Fue un fraude, y todos ellos se unieron al pueblo. Ahora tenemos que ser todos los que restituyamos, no solamente la democracia, sino también el derecho que tienen todos ellos de volver a su fuente de trabajo”, afirmó.

El acto contó con la presencia de familiares de detenidos, representantes cívicos y organizaciones ciudadanas, quienes exigieron la revisión de los casos judiciales pendientes y la adopción de medidas que garanticen una justicia imparcial, sin persecución ni privilegios políticos.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play