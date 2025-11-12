Exministro Yerko Núñez retorna a Bolivia tras casi cinco años

Después de casi cinco años fuera del país, el exministro de la Presidencia Yerko Núñez Negrete regresó este miércoles a Bolivia, marcando un hecho simbólico para sus seguidores y, especialmente, para la población de Rurrenabaque, su tierra natal, donde se prepara una emotiva bienvenida.

De acuerdo con la información, Núñez cruzó la frontera por la ciudad brasileña de Guajará-Mirim, ingresando a territorio boliviano tras un prolongado periodo de exilio político en Brasil. Desde allí emprendió viaje rumbo al norte paceño, donde lo esperan familiares, amigos y vecinos que expresaron su entusiasmo por su retorno.

Para este jueves 13 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, se ha programado una gran caravana de recibimiento en Rurrenabaque. La actividad fue organizada por la comunidad local en reconocimiento a la trayectoria de Núñez, quien en el pasado se desempeñó como alcalde del municipio, senador y ministro de Estado.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play