TEMAS DE HOY:
Enfrentamientos en Cochabamba Carlos Spencer Agresión a estudiante

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Exministro Yerko Núñez retorna a Bolivia tras casi cinco años

El exministro de la Presidencia, Yerko Núñez Negrete, ya se encuentra en territorio boliviano luego de permanecer casi cinco años en el exilio en Brasil. 

Hans Franco

12/11/2025 19:30

Foto: Exministro Yerko Núñez retorna a Bolivia tras casi cinco años
Beni

Escuchar esta nota

Después de casi cinco años fuera del país, el exministro de la Presidencia Yerko Núñez Negrete regresó este miércoles a Bolivia, marcando un hecho simbólico para sus seguidores y, especialmente, para la población de Rurrenabaque, su tierra natal, donde se prepara una emotiva bienvenida.

De acuerdo con la información, Núñez cruzó la frontera por la ciudad brasileña de Guajará-Mirim, ingresando a territorio boliviano tras un prolongado periodo de exilio político en Brasil. Desde allí emprendió viaje rumbo al norte paceño, donde lo esperan familiares, amigos y vecinos que expresaron su entusiasmo por su retorno.

Para este jueves 13 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, se ha programado una gran caravana de recibimiento en Rurrenabaque. La actividad fue organizada por la comunidad local en reconocimiento a la trayectoria de Núñez, quien en el pasado se desempeñó como alcalde del municipio, senador y ministro de Estado.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD