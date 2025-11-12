Jeanine Áñez participará en encuentro cívico en Santa Cruz y pide independencia judicial en Bolivia

La expresidenta Jeanine Áñez llegó este miércoles a la capital cruceña para participar en un encuentro organizado por el Comité pro Santa Cruz, en una jornada que calificó como “una fecha especial para recordar la lucha por la verdad y la libertad”.

A su llegada, Áñez manifestó que el encuentro representa una oportunidad para reafirmar los valores democráticos y rendir homenaje a quienes resistieron la persecución política.

“No tengo conocimiento del programa, pero me imagino que va a ser como una presentación de la lucha, pues hoy es una fecha especial y obviamente tenemos que recordarla porque nosotros salimos de estar privados de libertad con nuestra verdad. No con esa narrativa absurda y mentirosa de la que hablaban todo este tiempo y acusándonos de tantas cosas, y nosotros no podíamos defendernos”, expresó en conferencia de prensa.

La exmandataria aseguró que Bolivia vive un nuevo clima de tranquilidad y esperanza, tras un periodo que calificó como de angustia y represión. “Ahora se puede respirar en paz, podemos estar tranquilos”, afirmó, recordando los momentos difíciles que atravesó tras dejar la presidencia.

Consultada sobre la Cumbre Judicial que se desarrollará este viernes en Sucre, Áñez señaló que el principal desafío del país es lograr una justicia independiente.

“Ya no más sometimiento del poder judicial al poder político. La justicia tiene que ser independiente”, enfatizó.

Mire el video:

