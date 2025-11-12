Fiscalía activa alerta migratoria contra Armin Dorgathen y otros implicados de caso Botrading

El Ministerio Público confirmó este miércoles la emisión de una alerta migratoria contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, en el marco de las investigaciones del denominado caso Botrading, que involucra presuntos hechos de corrupción y perjuicio económico al Estado.

El fiscal Omar Yujra, a cargo del proceso, informó que la alerta migratoria fue extendida también a todos los sindicados dentro de la investigación.

“Ya se han emitido las alertas migratorias para todos los sindicados. Asimismo, el Ministerio Público ha emitido el requerimiento correspondiente a la Dirección General de Migración (...) se han activado las alertas durante esta semana”, precisó el fiscal.

De acuerdo con la autoridad, la medida busca garantizar la presencia de los investigados ante la justicia y evitar cualquier intento de fuga mientras avanzan las pesquisas sobre presuntas irregularidades en contratos y operaciones vinculadas a la empresa Botrading.

En paralelo, la Fiscalía emitió seis anotaciones preventivas sobre bienes pertenecientes a los implicados en el caso; sin embargo, el nombre de Dorgathen no figura entre los bienes registrados en esta primera fase del proceso.

El caso Botrading se encuentra en etapa de investigación preliminar y el Ministerio Público continuará realizando actuaciones procesales y requerimientos complementarios para determinar las responsabilidades penales y patrimoniales correspondientes.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play