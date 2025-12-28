Lluvias y tormentas desde este lunes: alerta naranja en Tarija, Chuquisaca y Potosí

El Senamhi advierte sobre lluvias moderadas a fuertes con tormentas entre el 29 y 30 de diciembre en el sur del país.
28/12/2025 17:28
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de prioridad naranja por lluvias moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas para Tarija, Chuquisaca y Potosí.
El aviso está vigente desde el lunes 29 hasta el martes 30 de diciembre de 2025, y forma parte del monitoreo por el actual temporal de lluvias que afecta a varias regiones del país.
Provincias bajo alerta
En el departamento de Tarija, la alerta se extiende a las provincias Eustaquio Méndez, Cercado, José María Avilés, Burdett O’Connor y el norte de Aniceto Arce.
Para Chuquisaca, se prevén precipitaciones en Oropeza, Jaime Zudáñez, Yamparáez, Tomina, Juana Azurduy, Hernando Siles, Nor Cinti y Sud Cinti.
En el caso de Potosí, la advertencia alcanza a las provincias Chayanta, Tomás Frías, Cornelio Saavedra y José María Linares.
Bolivia enfrenta una temporada de lluvias intensa. En días previos ya se registraron afectaciones en el norte de La Paz y el trópico de Cochabamba, donde hubo anegamientos, crecida de ríos y pérdida de cultivos.
Se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles desbordes, deslizamientos y crecidas súbitas de ríos, especialmente en zonas vulnerables.
