Este 31 de diciembre vence el plazo para la inspección vehicular: costos, requisitos y puntos habilitados

A pocos días de que venza el plazo para realizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) 2025-2026, la Policía Boliviana recordó que existen más de 150 puntos habilitados en todo el país para cumplir con este trámite obligatorio.

Desde el 1 de enero de 2026, los conductores que no cuenten con la ITV vigente serán sancionados en controles policiales.

La ITV es un requisito indispensable para circular legalmente y tiene como objetivo garantizar la seguridad vial, verificando que los vehículos se encuentren en condiciones mecánicas adecuadas.

¿Hasta cuándo se puede hacer la ITV?

La ITV fue ampliada de manera excepcional hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del primer día de 2026, la Policía iniciará operativos de control en zonas urbanas y carreteras.

¿Cuánto cuesta la ITV?

Vehículos particulares: Bs 30

Vehículos de servicio público: Bs 20

¿Qué pasa si no haces la ITV?

No contar con la ITV vigente desde enero de 2026 expone al conductor a:

Multa inicial de Bs 100

Multas mayores por reincidencia , que pueden superar los Bs 250

Pago obligatorio de la roseta vencida

Restricción para circular, con riesgo de nuevas sanciones en cada control

Requisitos para realizar la ITV

Para acceder a la inspección, el propietario o conductor debe presentar:

RUAT (original y fotocopia)

Cédula de identidad vigente

Licencia de conducir vigente

Comprobante de pago

No tener multas pendientes de tránsito

Presencia física del vehículo

Accesorios de seguridad obligatorios: Triángulo Gato Llanta de auxilio Caja de herramientas Extintor



Más de 150 puntos habilitados en el país

La Inspección Técnica Vehicular (ITV) se realiza en más de 150 puntos habilitados en todo el país, bajo supervisión de la Policía Boliviana. A continuación, los principales puntos por ciudad y departamento:

La Paz

27 de Mayo – Av. Juan José Torrez

Miraflores – Plaza Gualberto Villarroel

Villa Copacabana – Av. Tito Yupanqui

Achachicala – Av. Chacaltaya

Pura Pura – Av. Vásquez

La Portada – Av. Entre Ríos

Tembladerani – Av. Landaeta

Sopocachi – Parque de las Cebras

Achumani – Av. Alexander

Alto Pampahasi – Av. Ciudad del Niño



El Alto

Nuevos Horizontes – Av. Litoral

16 de Febrero – Carretera La Paz–Laja

Satélite – Av. Cívica

Alto Lima – Av. Pucarani

Senkata 79

Villa Ingenio

Villa Adela



Santa Cruz

Av. Virgen de Cotoca – zona Pampa de la Isla

Av. Cumavi – zona sureste

Av. Santos Dumont – zona sur

Doble Vía a la Guardia – km 6 y km 13

Av. Paragua – cuarto anillo

Plan 3000 – Av. Paurito

Estadio Tahuichi Aguilera

Av. Cristo Redentor – octavo anillo



Cochabamba

Puntiti

Valle Hermoso

Jaihuayco

Pacata

Quillacollo

Sacaba

Colcapirhua

Punata

Villa Tunari



Tarija

Zona Central

Lourdes

Morros Blancos

Senac

Bermejo

Villa Montes

Yacuiba

Consulte el listado completo y actualizado 👉 https://policiadnfr.gob.bo/#puntos-inspeccion

Mira la programación en Red Uno Play