Este 31 de diciembre vence el plazo para la inspección vehicular: costos, requisitos y puntos habilitados

Desde enero, los vehículos sin inspección vigente serán sancionados en operativos de tránsito a nivel nacional.

Juan Marcelo Gonzáles

28/12/2025 12:03

Foto: Policía Realiza la Inspección Técnica Vehicular (Internet)
A pocos días de que venza el plazo para realizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) 2025-2026, la Policía Boliviana recordó que existen más de 150 puntos habilitados en todo el país para cumplir con este trámite obligatorio.

Desde el 1 de enero de 2026, los conductores que no cuenten con la ITV vigente serán sancionados en controles policiales.

La ITV es un requisito indispensable para circular legalmente y tiene como objetivo garantizar la seguridad vial, verificando que los vehículos se encuentren en condiciones mecánicas adecuadas.

¿Hasta cuándo se puede hacer la ITV?

La ITV fue ampliada de manera excepcional hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del primer día de 2026, la Policía iniciará operativos de control en zonas urbanas y carreteras.

¿Cuánto cuesta la ITV?

  • Vehículos particulares: Bs 30

  • Vehículos de servicio público: Bs 20

¿Qué pasa si no haces la ITV?

No contar con la ITV vigente desde enero de 2026 expone al conductor a:

  • Multa inicial de Bs 100

  • Multas mayores por reincidencia, que pueden superar los Bs 250

  • Pago obligatorio de la roseta vencida

  • Restricción para circular, con riesgo de nuevas sanciones en cada control

Requisitos para realizar la ITV

Para acceder a la inspección, el propietario o conductor debe presentar:

  • RUAT (original y fotocopia)

  • Cédula de identidad vigente

  • Licencia de conducir vigente

  • Comprobante de pago

  • No tener multas pendientes de tránsito

  • Presencia física del vehículo

  • Accesorios de seguridad obligatorios:

    • Triángulo

    • Gato

    • Llanta de auxilio

    • Caja de herramientas

    • Extintor

 

Más de 150 puntos habilitados en el país

La Inspección Técnica Vehicular (ITV) se realiza en más de 150 puntos habilitados en todo el país, bajo supervisión de la Policía Boliviana. A continuación, los principales puntos por ciudad y departamento:

 La Paz 

  • 27 de Mayo – Av. Juan José Torrez

  • Miraflores – Plaza Gualberto Villarroel

  • Villa Copacabana – Av. Tito Yupanqui

  • Achachicala – Av. Chacaltaya

  • Pura Pura – Av. Vásquez

  • La Portada – Av. Entre Ríos

  • Tembladerani – Av. Landaeta

  • Sopocachi – Parque de las Cebras

  • Achumani – Av. Alexander

  • Alto Pampahasi – Av. Ciudad del Niño
     

 El Alto 

  • Nuevos Horizontes – Av. Litoral

  • 16 de Febrero – Carretera La Paz–Laja

  • Satélite – Av. Cívica

  • Alto Lima – Av. Pucarani

  • Senkata 79

  • Villa Ingenio

  • Villa Adela
     

 Santa Cruz 

  • Av. Virgen de Cotoca – zona Pampa de la Isla

  • Av. Cumavi – zona sureste

  • Av. Santos Dumont – zona sur

  • Doble Vía a la Guardia – km 6 y km 13

  • Av. Paragua – cuarto anillo

  • Plan 3000 – Av. Paurito

  • Estadio Tahuichi Aguilera

  • Av. Cristo Redentor – octavo anillo
     

Cochabamba

  • Puntiti

  • Valle Hermoso

  • Jaihuayco

  • Pacata

  • Quillacollo

  • Sacaba

  • Colcapirhua

  • Punata

  • Villa Tunari
     

 Tarija 

  • Zona Central

  • Lourdes

  • Morros Blancos

  • Senac

  • Bermejo

  • Villa Montes

  • Yacuiba

 

Consulte el listado completo y actualizado 👉 https://policiadnfr.gob.bo/#puntos-inspeccion

