Este 31 de diciembre vence el plazo para la inspección vehicular: costos, requisitos y puntos habilitados

Desde enero, los vehículos sin inspección vigente serán sancionados en operativos de tránsito a nivel nacional.
28/12/2025 12:03
A pocos días de que venza el plazo para realizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) 2025-2026, la Policía Boliviana recordó que existen más de 150 puntos habilitados en todo el país para cumplir con este trámite obligatorio.
Desde el 1 de enero de 2026, los conductores que no cuenten con la ITV vigente serán sancionados en controles policiales.
La ITV es un requisito indispensable para circular legalmente y tiene como objetivo garantizar la seguridad vial, verificando que los vehículos se encuentren en condiciones mecánicas adecuadas.
¿Hasta cuándo se puede hacer la ITV?
La ITV fue ampliada de manera excepcional hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir del primer día de 2026, la Policía iniciará operativos de control en zonas urbanas y carreteras.
¿Cuánto cuesta la ITV?
Vehículos particulares: Bs 30
Vehículos de servicio público: Bs 20
¿Qué pasa si no haces la ITV?
No contar con la ITV vigente desde enero de 2026 expone al conductor a:
Multa inicial de Bs 100
Multas mayores por reincidencia, que pueden superar los Bs 250
Pago obligatorio de la roseta vencida
Restricción para circular, con riesgo de nuevas sanciones en cada control
Requisitos para realizar la ITV
Para acceder a la inspección, el propietario o conductor debe presentar:
RUAT (original y fotocopia)
Cédula de identidad vigente
Licencia de conducir vigente
Comprobante de pago
No tener multas pendientes de tránsito
Presencia física del vehículo
Accesorios de seguridad obligatorios:
Triángulo
Gato
Llanta de auxilio
Caja de herramientas
Extintor
Más de 150 puntos habilitados en el país
La Inspección Técnica Vehicular (ITV) se realiza en más de 150 puntos habilitados en todo el país, bajo supervisión de la Policía Boliviana. A continuación, los principales puntos por ciudad y departamento:
La Paz
27 de Mayo – Av. Juan José Torrez
Miraflores – Plaza Gualberto Villarroel
Villa Copacabana – Av. Tito Yupanqui
Achachicala – Av. Chacaltaya
Pura Pura – Av. Vásquez
La Portada – Av. Entre Ríos
Tembladerani – Av. Landaeta
Sopocachi – Parque de las Cebras
Achumani – Av. Alexander
Alto Pampahasi – Av. Ciudad del Niño
El Alto
Nuevos Horizontes – Av. Litoral
16 de Febrero – Carretera La Paz–Laja
Satélite – Av. Cívica
Alto Lima – Av. Pucarani
Senkata 79
Villa Ingenio
Villa Adela
Santa Cruz
Av. Virgen de Cotoca – zona Pampa de la Isla
Av. Cumavi – zona sureste
Av. Santos Dumont – zona sur
Doble Vía a la Guardia – km 6 y km 13
Av. Paragua – cuarto anillo
Plan 3000 – Av. Paurito
Estadio Tahuichi Aguilera
Av. Cristo Redentor – octavo anillo
Cochabamba
Puntiti
Valle Hermoso
Jaihuayco
Pacata
Quillacollo
Sacaba
Colcapirhua
Punata
Villa Tunari
Tarija
Zona Central
Lourdes
Morros Blancos
Senac
Bermejo
Villa Montes
Yacuiba
Consulte el listado completo y actualizado 👉 https://policiadnfr.gob.bo/#puntos-inspeccion
