¿Sin SOAT? Así puede comprarlo en línea en pocos minutos y evitar sanciones

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) entra en su fase crítica de comercialización ante el inminente cierre de gestión este 31 de diciembre. La empresa Univida ha enfatizado que no habrá prórrogas, por lo cual los propietarios de vehículos deben completar el registro para garantizar cobertura médica y de sepelio ante alguna eventualidad.

La gran apuesta para este año es la digitalización total del proceso, permitiendo que los ciudadanos eviten aglomeraciones en los puntos físicos de venta, incluso se puede tener un ahorro del 2% sobre el monto total de pago si se realiza por esta vía.

Ahora será posible realizar la compra por vía digital.

Usted puede adquirir la póliza en cuestión de minutos siguiendo estos pasos a través de los canales oficiales:

Acceso : Ingrese al portal web de Univida o utilice la aplicación móvil disponible para Android e iOS.

Validación : Introduzca el número de placa de su motorizado y verifique que los datos del propietario sean correctos.

Pago : Seleccione la opción de pago por código QR o mediante tarjetas de crédito y débito debidamente habilitadas.

Confirmación: Una vez completada la transacción, recibirá el comprobante digital en su correo electrónico o dispositivo móvil.

Esta modalidad busca optimizar el tiempo del usuario y garantizar que nadie quede fuera de la protección legal obligatoria. Las autoridades han recordado que el sistema digital está disponible las 24 horas del día, eliminando cualquier argumento de falta de tiempo para cumplir con este deber civil.

El SOAT es obligatorio en todo el país.

Finalmente, es importante recalcar que a partir del 1 de enero se activarán operativos de control conjuntos con la Policía Boliviana en puntos estratégicos. Aquellos conductores que no cuenten con el seguro vigente se exponen a la retención de sus vehículos y a sanciones económicas, además de quedar desprotegidos ante cualquier siniestro vial.



