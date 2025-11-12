“Si hay orden, se retiene”: Gobierno activa alertas para exfuncionarios con procesos

Interpol y la Dirección de Migración activaron una alerta migratoria con el objetivo de impedir la salida del país de funcionarios y exautoridades del gobierno de Luis Arce que tengan procesos judiciales pendientes.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, informó en una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) que la medida se enmarca en las atribuciones legales vigentes.

“Si el funcionario tuviera algún cargo de la autoridad jurisdiccional de retenerlo, lo vamos a tener que hacer”, afirmó Montaño.

La autoridad aclaró que la alerta no implica un control general de fronteras, sino que se aplica de manera focalizada a quienes tengan un pliego de cargo o procesos activos.

Respecto a la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, Montaño reiteró que “ninguna persona debe estar por encima de la ley” y que, mientras exista una orden emitida por una autoridad competente, la Policía debe cumplirla.

