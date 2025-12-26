"Santa Cruz está desatendida y desangrada por la corrupción": 'Mamen' Saavedra lanza su candidatura a la Alcaldía

En una entrevista cargada de críticas a la actual gestión municipal y promesas de una reestructuración total, Manuel ‘Mamen’ Saavedra oficializó su candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra en el programa Que No Me Pierda. Acompañado por Luisa Nayar, quien encabeza la lista de concejales, Saavedra calificó su postulación como "el gran desafío de su vida".

Un sistema "perforado" por la corrupción

Para Saavedra, el principal problema que asfixia a la capital oriental es la falta de transparencia y la ineficiencia administrativa. El candidato fue enfático al señalar que la ciudad ha perdido el rumbo debido a un manejo irresponsable de los recursos.

"La corrupción en esta gestión ha estado en niveles nunca antes vistos. Tenemos un sistema de recaudaciones totalmente perforado, donde se roban y desangran esta ciudad todos los días", afirmó Saavedra.

Asimismo, criticó el crecimiento desmedido de la planilla estatal, señalando que la alcaldía se convirtió en una "agencia de empleo con más de 12.000 funcionarios", lo que ha derivado en un endeudamiento histórico. "Le deben a cada santo una vela", sentenció.

Planificación a largo plazo: El Instituto Cruceño de Planificación

Una de las propuestas centrales de la agrupación ‘Vos’ es el Instituto Cruceño de Planificación, un ente mixto (público-privado) diseñado para proyectar la ciudad a 30 y 50 años, siguiendo modelos de éxito como los de Medellín o Curitiba.

"Si no planificamos la ciudad que necesitamos, vamos a seguir improvisando. Cada centavo de los impuestos tiene que ser invertido de manera responsable y técnica", explicó el candidato.

En el área social, Saavedra lanzó un compromiso con fecha de cumplimiento: diciembre de 2026. Aseguró que para ese entonces, mediante el uso de tecnología y fichas digitales, ningún ciudadano volverá a dormir en las puertas de un hospital municipal.

"Le vamos a dar dignidad a nuestros enfermos. Hasta diciembre de 2026 nunca más un cruceño duerme en la fila de un hospital municipal", prometió.

Fiscalización y renovación desde el Concejo

Por su parte, Luisa Nayar, quien lidera la lista de concejales, destacó que Santa Cruz es el municipio que más recursos recibe en el país —1.5 millones de dólares por día— y que, pese a ello, la realidad de los barrios es de "abandono y precariedad".

"Lo que corresponde es la fiscalización a cada centavo que han desviado. La platita que se han llevado debe ser devuelta centavo a centavo", aseveró Nayar.

La candidata también adelantó que el proyecto de ‘Vos’ tiene una visión metropolitana, presentando candidaturas en 12 municipios estratégicos del departamento para trabajar de manera integrada.

Finalmente, Saavedra se comprometió a destrabar la Carta Orgánica municipal en su primer semestre de gestión, acusando a la actual alianza entre la UCS y el MAS en el Concejo de haber bloqueado este documento vital por intereses políticos. "Vamos a concluir la Carta Orgánica en los primeros 6 meses", concluyó.

