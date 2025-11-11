Gobierno posesiona a nuevas autoridades en Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y Sustancias Controladas

El titular de Gobierno subrayó que el principal objetivo de la gestión será construir una Policía moderna, equipada con tecnología y orientada al servicio ciudadano, de manera que los bolivianos puedan sentirse protegidos y confiados en la labor de las instituciones de seguridad.
11/11/2025 16:58
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, posesionó este martes a los nuevos viceministros que conformarán su equipo de trabajo en esta importante cartera de Estado. Asumieron sus funciones Jorge Franz García Pinto como viceministro de Régimen Interior, Ernesto Justiniano Urenda como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, y Rolando Montaño Fernández como viceministro de Seguridad Ciudadana.
Durante el acto de posesión, el ministro Oviedo destacó que con estas designaciones se completa el equipo que acompañará la gestión en el Ministerio de Gobierno, con dos premisas fundamentales: eficiencia en la tarea pública y apertura al diálogo con los sectores sociales.
El titular de Gobierno subrayó que el principal objetivo de la gestión será construir una Policía moderna, equipada con tecnología y orientada al servicio ciudadano, de manera que los bolivianos puedan sentirse protegidos y confiados en la labor de las instituciones de seguridad.
