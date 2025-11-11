Gobierno posesiona a nuevas autoridades en Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y Sustancias Controladas

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, posesionó este martes a los nuevos viceministros que conformarán su equipo de trabajo en esta importante cartera de Estado. Asumieron sus funciones Jorge Franz García Pinto como viceministro de Régimen Interior, Ernesto Justiniano Urenda como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, y Rolando Montaño Fernández como viceministro de Seguridad Ciudadana.

Durante el acto de posesión, el ministro Oviedo destacó que con estas designaciones se completa el equipo que acompañará la gestión en el Ministerio de Gobierno, con dos premisas fundamentales: eficiencia en la tarea pública y apertura al diálogo con los sectores sociales.

“Hoy estamos completando el equipo que va a administrar esta importante cartera de Estado con dos premisas: la primera, eficiencia en la tarea que va a hacer el Gobierno para la seguridad ciudadana. Segundo, como servidores públicos, la prioridad de esta cartera será el diálogo con los sectores sociales, desarrollar proyectos conjuntos, trabajar con firmeza en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y trata de personas. Será la de hacer de esta cartera un modelo de administración del siglo XXI”, afirmó Oviedo.

El titular de Gobierno subrayó que el principal objetivo de la gestión será construir una Policía moderna, equipada con tecnología y orientada al servicio ciudadano, de manera que los bolivianos puedan sentirse protegidos y confiados en la labor de las instituciones de seguridad.

