Ernesto Justiniano vuelve a liderar la lucha antidroga como viceministro de Defensa Social

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, posesionó este martes a Ernesto Justiniano Urenda como nuevo viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, marcando así el retorno del ex “zar antidrogas” a la función pública, cargo que ya desempeñó entre 2002 y 2003 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

En su discurso de posesión, Justiniano expresó que asume nuevamente este desafío con una visión renovada y un compromiso firme por enfrentar con responsabilidad y transparencia el problema del narcotráfico en el país.

“Vuelvo al servicio público con la serenidad para construir soluciones realistas, transparentes y sin ideologías en la lucha contra las drogas. Nuestra patria atraviesa un momento en el que ningún boliviano con conciencia puede permanecer indiferente. Sabemos que la tarea es exigente: enfrentar al narcotráfico, fortalecer las instituciones y proteger a la sociedad”, afirmó la nueva autoridad.

Justiniano señaló que la nueva política antidroga del Gobierno estará orientada a ser moderna, profesional y humana, sustentada en la firmeza de la ley, el respeto a los derechos humanos y una cooperación internacional inteligente basada en el respeto mutuo.

Asimismo, subrayó que el excedente de la hoja de coca constituye un problema que debe ser abordado con soluciones equilibradas, no con represión indiscriminada, sino mediante estrategias integrales que promuevan el desarrollo alternativo y el control social responsable.

