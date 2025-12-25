TEMAS DE HOY:
Nacionales

COB define en ampliado continuar con movilizaciones por el DS 5503

“Hemos determinado seguir con la movilización, con el paro general indefinido escalando", afirmó el ejecutivo de la COB, que exige la abrogación del DS 5503.

Hans Franco

25/12/2025 18:42

Foto: COB define en ampliado continuar con movilizaciones (APG)
La Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) decidió, en el marco de un ampliado nacional, mantener el paro general indefinido y las movilizaciones en todo el país en rechazo al Decreto Supremo 5503, que según la organización afecta derechos laborales y sociales de los trabajadores.

“Hemos determinado seguir con la movilización, con el paro general indefinido escalando. Ha sido la posición firme de las bases pese a los feriados”, afirmó el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo en rueda de prensa al concluir el ampliado.

Asimismo, indicó que se trabajará en una mayor difusión y socialización del decreto para que la población pueda comprender la magnitud y el fondo de la norma. “Se ha determinado socializar aún más este decreto para que todos los ciudadanos del país puedan comprender la magnitud y el fondo que tiene este decreto. Lastimosamente, es demasiado dañino para nosotros”, agregó.

La COB señaló que estas medidas se mantendrán hasta que el Gobierno atienda sus demandas y se logre un acuerdo que considere la protección de los derechos de los trabajadores, al tiempo que hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los alcances del decreto y las acciones sindicales.

Los dirigentes del ente matriz marcharon por las calles del centro paceño la mañana de este jueves, en demanda de la abrogación total del Decreto Supremo 5503, en una jornada que coincide con el feriado de Navidad y que mantiene en vilo a distintos sectores productivos y de servicios del país.

 

