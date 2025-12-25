TEMAS DE HOY:
Accidente en Potosí Urubó Hombre muerto

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

COB marchó en La Paz y definirá en ampliado el rumbo de las medidas por el DS 5503

La COB insiste en la anulación del Decreto 5503, al considerar que vulnera derechos laborales y afecta la economía.

Hans Franco

25/12/2025 16:47

Foto: COB marchó en La Paz y definirá en ampliado otras medidas (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

La Central Obrera Boliviana (COB) marchó por las calles del centro paceño la mañana de este jueves, en demanda de la abrogación total del Decreto Supremo 5503, en una jornada que coincide con el feriado de Navidad y que mantiene en vilo a distintos sectores productivos y de servicios del país.

Los dirigentes del ente matriz de los trabajadores ratificaron que la principal exigencia es la eliminación total del DS 5503, norma que, según sostienen, afecta a la economía de los trabajadores y vulnera derechos laborales y sociales.

En este contexto, la dirigencia de la COB anunció la realización de un ampliado nacional, en el que se evaluará el impacto de las movilizaciones y se definirá el rumbo de las medidas de presión a seguir en los próximos días, sin descartar la radicalización de las protestas si no se atienden sus demandas.

Desde el Gobierno, en tanto, las autoridades reiteraron su disposición al diálogo como vía para resolver el conflicto. Señalaron que las puertas están abiertas para entablar conversaciones con la dirigencia sindical y analizar alternativas que permitan atender las preocupaciones de los trabajadores, sin afectar la estabilidad económica del país ni el normal desarrollo de las actividades.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD