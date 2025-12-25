COB marchó en La Paz y definirá en ampliado el rumbo de las medidas por el DS 5503

La Central Obrera Boliviana (COB) marchó por las calles del centro paceño la mañana de este jueves, en demanda de la abrogación total del Decreto Supremo 5503, en una jornada que coincide con el feriado de Navidad y que mantiene en vilo a distintos sectores productivos y de servicios del país.

Los dirigentes del ente matriz de los trabajadores ratificaron que la principal exigencia es la eliminación total del DS 5503, norma que, según sostienen, afecta a la economía de los trabajadores y vulnera derechos laborales y sociales.

En este contexto, la dirigencia de la COB anunció la realización de un ampliado nacional, en el que se evaluará el impacto de las movilizaciones y se definirá el rumbo de las medidas de presión a seguir en los próximos días, sin descartar la radicalización de las protestas si no se atienden sus demandas.

Desde el Gobierno, en tanto, las autoridades reiteraron su disposición al diálogo como vía para resolver el conflicto. Señalaron que las puertas están abiertas para entablar conversaciones con la dirigencia sindical y analizar alternativas que permitan atender las preocupaciones de los trabajadores, sin afectar la estabilidad económica del país ni el normal desarrollo de las actividades.

